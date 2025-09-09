Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.9.2025
 Meniny má Martina
 Zo zahraničia

09. septembra 2025

Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu


Tagy: ruské územie vojna na Ukrajine

Ropovodný systém v ruskom meste Penza v Povolží vyradila z prevádzky séria výbuchov. Zdroj webu Ukrajinská pravda z Obrannej spravodajskej služby Ukrajiny uviedol, že v ...



gettyimages 648809140 676x451 9.9.2025 (SITA.sk) - Ropovodný systém v ruskom meste Penza v Povolží vyradila z prevádzky séria výbuchov. Zdroj webu Ukrajinská pravda z Obrannej spravodajskej služby Ukrajiny uviedol, že v Penze nastali najmenej štyri výbuchy. Výsledkom je podľa neho prerušenie prevádzky dvoch potrubí ropovodu s kapacitou 2 milióny barelov denne. Podľa zdroja na tom istom mieste boli poškodené aj dva regionálne plynovody.


Niekoľko hodín po výbuchoch miestne médiá informovali o „plánovaných cvičeniach“ v ropných a plynárenských zariadeniach, ktoré sa konali spoločne so záchrannými a špeciálnymi zložkami. Podľa zdroja z ukrajinskej vojenskej rozviedky išlo o zjavnú snahu zatajiť incident. Ruské miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zachovali pokoj a nereagovali na informácie o výbuchoch kolujúcich v miestnych sociálnych sieťach.

Zdroj z obranného spravodajstva Ukrajiny zdôrazňuje sa, že postihnutý ropovod zásoboval zariadenia, ktoré sú zapojené do ruskej vojny proti Ukrajine.


Zdroj: SITA.sk - Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie vojna na Ukrajine
