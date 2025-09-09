|
Utorok 9.9.2025
Meniny má Martina
Denník - Správy
09. septembra 2025
Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu
Ropovodný systém v ruskom meste Penza v Povolží vyradila z prevádzky séria výbuchov. Zdroj webu Ukrajinská pravda z Obrannej spravodajskej služby Ukrajiny uviedol, že v ...
9.9.2025 (SITA.sk) - Ropovodný systém v ruskom meste Penza v Povolží vyradila z prevádzky séria výbuchov. Zdroj webu Ukrajinská pravda z Obrannej spravodajskej služby Ukrajiny uviedol, že v Penze nastali najmenej štyri výbuchy. Výsledkom je podľa neho prerušenie prevádzky dvoch potrubí ropovodu s kapacitou 2 milióny barelov denne. Podľa zdroja na tom istom mieste boli poškodené aj dva regionálne plynovody.
Niekoľko hodín po výbuchoch miestne médiá informovali o „plánovaných cvičeniach“ v ropných a plynárenských zariadeniach, ktoré sa konali spoločne so záchrannými a špeciálnymi zložkami. Podľa zdroja z ukrajinskej vojenskej rozviedky išlo o zjavnú snahu zatajiť incident. Ruské miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby zachovali pokoj a nereagovali na informácie o výbuchoch kolujúcich v miestnych sociálnych sieťach.
Zdroj z obranného spravodajstva Ukrajiny zdôrazňuje sa, že postihnutý ropovod zásoboval zariadenia, ktoré sú zapojené do ruskej vojny proti Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Séria výbuchov v ruskom meste Penza vyradila dve potrubia ropovodu © SITA Všetky práva vyhradené.
