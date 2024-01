Starostovia niektorých mestských častí Košíc podľa primátora Polačeka zneužívajú tému dofinancovania

Nepodložené tvrdenia starostov

11.1.2024 (SITA.sk) - Poniektorí starostovia mestských častí Košíc podľa primátora Jaroslava Polačeka zneužívajú tému dofinancovania mestských častí v čase, keď ich mesto vyzvalo k šetreniu. Ako vyplýva z jeho stanoviska pre agentúru SITA, v ktorom reagoval na avizované právne kroky zo strany niektorých starostov mestských časti, mesto nemá pochybnosti o zákonnosti rozpočtového opatrenia, o ktorom informovalo predstaviteľov mestských častí ešte minulý týždeň listom.„Zrejme zo strachu o svoje stoličky vytvárajú ilúziu nezákonnosti rozhodnutia mesta Košice a verejnosti podsúvajú nepravdivé ničím nepodložené fakty," vyjadril sa Polaček.Podotkol tiež, že nezmyselne zaťažujú orgány štátnej moci a využívajú tému na vlastnú prezentáciu. Podľa primátora ničím nepodložené vyjadrenia daných starostov nemajú oporu v zákone, a zároveň škodia dobrému menu mesta Košice i jeho vedenia a zamestnancov.„Preto očakávam, že po skončení tohto dramatického krúžku a nácviku trápneho divadelného predstavenia sa celá ilúzia o údajnom nezákonnom rozhodnutí mesta Košice skončí verejným ospravedlnením hlavných aktérov nielen primátorovi mesta Košice, ale aj zamestnancom magistrátu a všetkým Košičanom. Mesto aj napriek tomuto nátlaku vyzýva starostov na preukázateľné úsporné opatrenia v časoch finančnej krízy, avšak nie prázdnymi rečami, ale reálnymi číslami a odpočtom ušetrených financií," uzavrel Polaček.Starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc v statuse na sociálnej sieti tvrdil, že primátor Košíc Jaroslav Polaček nemá v úmysle doplatiť mestským častiam prostriedky od štátu, ktoré im prináležia. Uviedol tiež, že pre Polačeka je rok 2023 uzavretý.„Nevedel nám odpovedať ani na otázku, čo bude ďalej, vzhľadom na to, že mesto dostane v januári od štátu viac peňazí ako vlani. Nič. Nedostali sme žiadny návrh na riešenie ani odpoveď," napísal a poznamenal, že od primátora očakával, že predstaví riešenie situácie.„V najbližších dňoch zvolám ďalšie stretnutie s miestnymi poslancami a podniknem aj potrebné právne kroky. Budem aktívne bojovať za záujmy našich obyvateľov – Košičanov. O všetkých podrobnostiach vás budem informovať. Nenecháme to tak," avizoval.Primátor Polaček pred niekoľkými dňami apeloval na starostov jednotlivých mestských častí Košíc, aby začali šetriť. Požiadal ich o to na stretnutí s hlavnými predstaviteľmi mestských častí, mali by tak nasledovať mesto, ktoré už s úspornými opatreniami začalo.„Ťažšie časy musíme zvládnuť spoločne. Okrem nastrčených dlaní a vyhrážok od viacerých starostov som nezachytil ani pri jednom z nich, že by prišli s akýmkoľvek úsporným plánom vo svojej mestskej časti. O šetrení a škrtaní výdavkov sa pritom v Košiciach hovorí už viac ako rok,” uviedol vtedy Polaček.Primátor tiež tvrdil, že väčšina prostriedkov, ktoré od mesta dostanú mestské časti, putuje na platy a prevádzku. Mesto na svojom webe uviedlo, že poniektorí starostovia zarábajú viac ako primátor a podaktorí poslanci mestských častí majú podľa samosprávy vyšší plat ako poslanci v niektorých väčších slovenských samosprávach.„Faktom je, že 80 – 90 % peňazí, ktoré mesto posiela veľkým mestským častiam, ide na chod úradov, platy starostov, zástupcov, prednostov či poslancov. Je až absurdné, že mnohí poslanci mestských častí poberajú odmeny ako keby riadili polmiliónové mesto,“ vraví Polaček. Od mestských častí očakáva podobné kroky, ako učinilo samotné mesto, napríklad v podobe zníženia platov, ale aj upustenia od reklamy či aktivít, ktoré nie sú nutnými rozpočtovými položkami.