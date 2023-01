Starostovia obcí v okresoch Svidník a Humenné vyhlásili II. stupeň povodňovej aktivity

Okres Svidník: Radomka a prítoky

Okres Humenné: Ondavka a prítoky

Očakávajú ustálenie hladín

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na stúpajúce hladiny niektorých riek na východnom Slovensku vyhlásili starostovia niekoľkých obcí v Prešovskom kraji povodňovú aktivitu.Týka sa to najmä okresov Svidník a Humenné. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) mapujú situáciu na jednotlivých vodných tokoch. Od štvrtkového večera je v teréne celkovo 175 vodohospodárov s 56 kusmi techniky. Použilo sa 350 vriec a osem ton piesku. Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák Ako uviedol, starostka obce Radoma (okrese Svidník) vyhlásila II. stupeň povodňovej aktivity na toku Radomka a prítokoch. Vplyvom zrážok tu dochádzalo k výraznému vzostupu vodnej hladiny na toku Radomka v obci Radoma, kde hladina miestami dosahovala úroveň brehovej čiary.Vzhľadom na výrazný vzostup vodnej hladiny na tomto toku a prítokoch v obci Matovce (okres Svidník) vyhlásil starosta obce na uvedených tokoch II. stupeň povodňovej aktivity predošlého dňa.Správca toku, naopak, ukončil zabezpečovacie práce na toku Kapišovka v obci Nižná Písaná (okres Svidník), kde starosta obce odvolal II. stupeň povodňovej aktivity v obci k 12:00 predošlého dňa. „Situácia na toku v obci sa stabilizovala,“ skonštatoval Bocák.Starostka obce Ohradzany (okres Humenné) vyhlásila vo štvrtok 19. januára o 14:45 II. stupeň povodňovej aktivity na toku Ondavka a prítokoch v katastrálnom území obce. Vplyvom zrážkovej činnosti tu dochádzalo k výraznému vzostupu vodnej hladiny na toku Ondavka a prítokoch v obci.„Aj na ostatných vodných tokoch bol v priebehu predošlého dňa pozorovaný vzostup vodných hladín nad úrovňou stupňov povodňovej aktivity,“ konštatoval Bocák.Konkretizoval, že úroveň I. stupňa povodňovej aktivity bola prekročená na toku Ondava pri Stropkove a Miňovciach (okres Stropkov), na toku Topľa pri Hanušovciach nad Topľou a Sečovskej Polianke (obe okres Vranov n/Topľou), na toku Cirocha v profile Snina, na toku Laborec pri Koškovciach (okres Humenné) a v Košickom kraji na prítoku do nádrže Zemplínska Šírava v profile Michalovce – Žabiany a na toku Okna v profile Remetské Hámre (okres Sobrance).Ako uviedol Bocák, podľa hydrologickej prognózy by sa v piatok mala povodňová aktivita na Slovensku ustáliť pri vysokých hladinách a očakáva sa odvolávanie stupňov povodňovej aktivity.„V najbližšej dobe sa očakáva stabilné počasie bez výraznej zrážkovej činnosti. Po ustálení hladín správca začal so zabezpečovacími prácami po povodniach na miestach,“ dodal hovorca SVP.