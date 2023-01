Krištúfková chce znova presadiť školské obedy zadarmo, zvýšiť by sa mala aj dotácia na 2,30 eura

Navýšenie dotácie na obed

20.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorý počítapre deti v poslednom ročníku materských škôl a pre všetky ročníky základných škôl.Svoj návrh zdôvodňuje pomocou rodinám a najohrozenejším skupinám obyvateľov, medzi ktoré patria aj mladé rodiny či ženy – samoživiteľky. Zmena by mala spočívať nielen v opätovnom zavedení dotácie, ale aj v jej navýšení. Pôvodná suma dotácie na obed bola 1,30 eura, návrh poslankyne obsahuje„Uvedomujeme si, že situácia je naozaj vážna a ceny energií a potravín dosahujú svoje historické maximum. Životná úroveň mnohých slovenských rodín je preto ohrozená,“ povedala Krištúfková a dodala, že pomoc zo strany štátu je teraz dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Verí, že jej návrh nájde v parlamente podporu.Poslankyňa zároveň poukázala na to, že len nedávno sa podarilo presadiť historické navýšenie prídavku na dieťa z 30 na 60 eur, ako aj zásadné zvýšenie daňového bonusu na dieťa, ktorý je od januára 140 eur.Opätovne sa zaviedol aj príspevok na začiatku školského roka. Každá rodina, ktorá bude v septembri vyprevádzať do školy prváka, dostane 110 eur.