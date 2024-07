Staroveká rímska cesta Via Appia bola zapísaná do zoznamu svetového dedičstva UNESCO

28.7.2024 (SITA.sk) - Talianska staroveká rímska cesta Via Appia bola v sobotu oficiálne zapísaná do zoznamu svetového dedičstva Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) , čím sa stala 60. prírastkom Talianska na tomto prestížnom zozname. Táto cesta, známa aj ako „Kráľovná ciest“, má viac ako 800 kilometrov a je najstaršou a najdôležitejšou veľkou cestou postavenou starými Rimanmi ešte v roku 312 pred naším letopočtom.Via Appia predstavovala obrovský prielom vo výstavbe ciest, čím sa urýchlilo a zabezpečilo spojenie Ríma s južnou časťou Apeninského polostrova. V rámci 46. zasadnutia Výboru pre svetové dedičstvo, ktoré sa konalo v indickom Naí Dillí, bola schválená žiadosť o zápis tejto významnej cesty do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Žiadosť pripravilo talianske ministerstvo kultúry, ktoré v procese predstavilo históriu a význam cesty.„Pôvodne to bolo koncipované ako strategická cesta pre vojenské dobytie, postupujúce smerom na východ a do Malej Ázie,“ uvádza UNESCO. „Via Appia neskôr umožnila mestám, ktoré spájala, rásť a vznikali tak nové osady, ktoré uľahčili poľnohospodársku výrobu a obchod.“V súčasnosti je staroveká Via Appia nielen významným skanzenom vytvoreným v roku 1800, ale aj obľúbeným zeleným priestranstvom pre Rimanov a turistov, ktorí sem prichádzajú za oddychom, bicyklovaním, turistikou a návštevou archeologických pamiatok.