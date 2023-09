Staršie IQOS zariadenia môžu spotrebitelia vrátiť do predajne na recykláciu

Keď staré nahradí nové

Bezdymový kompromis

Pravda o nikotíne

26.9.2023 (SITA.sk) -Aj keď nabíjačka na mobil dnes už nie je bežnou súčasťou výbavy pri kúpe nového zariadenia, napriek tomu sa ich v domácnosti nájde hneď niekoľko. Rovnako je to aj s rôznymi technologickými vychytávkami, ktoré časom nahradia novšie verzie a staré veci tak ležia doma nevyužité. Práve v takýchto prípadoch je dobré z času na čas urobiť revíziu v skriniach a zásuvkách, kde nepotrebnú elektroniku, káble a rôzne staršie zariadenia skladujeme. Čo s nimi robiť?Nepoužívané smartfóny môžu spotrebitelia odovzdať u svojho operátora, rovnako aj nefunkčné a staré spotrebiče sa vracajú do spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov. Ak sú však ešte funkčné, a jediná vada je to, že nie sú najmodernejším trendom, vynikajúcim riešením sú rôzne online bazáre, kde sa dajú predať za symbolickú sumu, alebo darovať za odvoz ľuďom, ktorí si nové zariadenia nemôžu dovoliť.Vedeli ste, že vrátiť sa dajú aj staršie zariadenia od IQOS? Stačí ho priniesť do akejkoľvek IQOS predajne a vložiť ho do špeciálneho zberného boxu, prípadne ho odovzdať obsluhe v predajni. Recyklovaný materiál bude použitý v ďalšej výrobe, napríklad pri výrobe energie.Bezdymové zariadenie IQOS ILUMA tabak nespaľuje, ale iba nahrieva. A tak nevzniká žiadny dym a ani popol. Ide o prelomovú technológiu indukčného nahrievania tabaku. Pri používaní bezdymových zariadení vzniká aerosól, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivín ako cigaretový dym. Tieto bezdymové zariadenia bez nahrievacej čepele ponúkajú čistejší spôsob ohrevu priamo zo stredu náplne. Dospelí užívatelia si môžu vychutnať konzistentnejší zážitok bez zvyškov tabaku.Informácia, že klasické cigarety sťažujú dýchanie asi neprekvapí. Lepšou alternatívou sú preto bezdymové zariadenia, čo dokazujú aj najnovšie štúdie. Po úplnom prechode na IQOS bezdymové zariadenia môžete lepšie dýchať, ako keby ste pokračovali vo fajčení klasických cigariet, čo dokazuje aj šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi. Dôvodom je to, že IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva, a nevytvára tak škodlivý dym. A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy je to jednoduché rozhodnutie. Kým tento krok definitívne urobíte, môžete siahnuť miesto klasických cigariet po vhodnejšej bezdymovej alternatíve IQOS ILUMA.Pretrvávajúcim mýtom je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje však všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní. Takto vzniká decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín teda nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou sú škodlivé chemické látky v cigaretovom dyme, ktoré vznikajú pri horení cigariet. Pri tom vzniká jednak veľké množstvo škodlivých látok, ale aj typická spálená chuť tabaku. V oboch prípadoch prichádza s riešením bezdymové zariadenie IQOS, ktoré tabak nespaľuje, ale nahrieva. Vďaka tomu poskytuje chuť naozajstného tabaku a navyše produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami, čo však nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Informačný servis