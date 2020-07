Štart HC Košice v Tipsport lige je ohrozený, klub má dlhy a potrebuje vyzbierať 700-tisíc eur

Ťažkosti hlavného partnera klubu

Možný odchod "oceliarov" do Crow arény

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ak sa vedeniu hokejového klubu HC Košice nepodarí prostredníctvom verejnej zbierky získať sumu 700-tisíc eur do 15. júla, osemnásobný slovenský šampión sa pravdepodobne neprihlási do najvyššej domácej súťaže pre sezónu 2020/2021.Také je resumé komunitného fóra, ktoré "oceliari" organizovali v stredu podvečer."Táto suma by pokryla náklady spojené s prihlásením A-tímu do budúcej sezóny. Ak sa tento zámer nepodarí naplniť, vyzbierané prostriedky budú použité na fungovanie mládeže resp. prípravu sezóny 2021/2022. Pre klub by to znamenalo zmrazenie účasti v najvyššej súťaži v budúcej sezóne," uvádza sa v správe na oficiálnom webe HC Košice.Košičania sa do problémov dostali vinou ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu aj ťažkosťami doterajšieho hlavného partnera - spoločnosti US Steel. Tá po novom neplánuje finančnej podporiť účasť klubu v Tipsport lige "Robíme všetko pre to, aby existencia klubu nebola ohrozená. Práve preto sme zorganizovali túto akciu a chceme spojiť celú komunitu Košičanov aj okolia. Je to pravda, máme dlhy vo výške 330-tisíc eur. Robíme všetko pre to, aby sme to v čo najkratšom možnom čase splatili. Z uvedenej sumy približne 200-tisíc eur dlhujeme Steel aréne," povedal podľa RTVS prezident klubu Július Lang Aktuálne je reálny aj možný odchod HC Košice zo Steel arény do omnoho menšej Crow arény. "Je to aktuálne, zvažujeme všetky možnosti, aby boli po ekonomickej stránke najlepšie pre klub. Chcem tiež zdôrazniť, že Steel aréna má v súčasnosti obrovské problémy. Myslím si, že si to nezaslúži, pretože dvakrát hostila majstrovstvá sveta a zväzu zarobila nemalé prostriedky. Hale tiež chýbajú aj ďalšie peniaze, pretože od 9. marca nevykazuje žiadne aktivity," doplnil Lang pre RTVS.