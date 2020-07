Tipsport liga bude mať 12 účastníkov, je známy aj termín začiatku novej sezóny

Základná časť s 50 kolami

Nová šúťaž Kaufland Cup

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nasledujúca sezóna v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži by sa mala začať v piatok 2. októbra. Tento termín stanovilo vedenie Tipsport ligy a informovali o tom viaceré kluby na sociálnych sieťach. Definitíva by mala padnúť počas najbližšieho rokovanie klubov.Na základe zverejnených informácií vedenie súťaže ráta s dvanástimi účastníkmi, teda jedenástimi slovenskými klubmi zo sezóny 2019/2020 a maďarským tímom DVTK Jegésmedvék Budapešť . Už skôr bolo známe, že druhý maďarský celok MAC Budapešť minimálne jednu sezónu na Slovensku vynechá.Aktuálny návrh ráta s 50 kolami základnej časti, po ktorých bude nasledovať nadstavba. Elitný poltucet v nej bude bojovať o čo najlepšiu pozíciu pred play-off, druhá polovica tímov o zostávajúce dve miestenky vo vyraďovacej časti.Po sezóne 2020/2021 ani jeden klub nevypadne do nižšej súťaže, zo SHL však bude mať práve postúpiť medzi elitu jej víťaz. Otázne je, ako to bude najmä v úvode sezóny s účasťou divákov na tribúnach.Okrem Tipsport ligy by kluby mali odohrať aj novú súťaž, ktorou bude tzv. Kaufland Cup . Pohárová súťaž je určená pre jedenásť slovenských účastníkov najvyššej ligy a ďalších päť prvoligistov.Ročník 2019/2020 zasiahla pandémia koronavírusu a súťaž počas nadstavby predčasne ukončili.