Štart lode Crew Dragon s ľudskou posádkou sa nekonal, dôvodom bolo riziko bleskov

aktualizované 28. mája, 10:01





Do vesmíru poletia dvaja astronauti

Na orbite môžu ostať 110 dní

28.5.2020 -Štart vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX s ľudskou posádkou sa v stredu nekonal. Dôvodom bolo nevyhovujúce počasie a riziko bleskov. Ďalší pokus je naplánovaný na sobotu.Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a súkromná spoločnosť SpaceX sa chystajú vyslať dvojicu astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Misia Demo-2 je pre obe organizácie obzvlášť dôležitá.Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA zase vyšle svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy. Zároveň je to vôbec prvý komerčný let, ktorý privezie ľudí na ISS.Do vesmíru poletia skúsení astronauti Bob Behnken a Doug Hurley, ktorých na ISS vynesie kapsula Crew Dragon. Tá je, rovnako ako nosná raketa Falcon 9, ktorá s ňou vzlietne, z dielne SpaceX.Falcon 9 by mala vzlietnuť z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, konkrétne z rampy 39A, odkiaľ v roku 1969 odštartoval let Apollo 11, ktorého posádka ako prvá pristála na Mesiaci.Štart rakety je naplánovaný na 16:33 miestneho času (22:33 stredoeurópskeho letného času).Ak všetko pôjde podľa plánov a Crew Dragon sa dostane na obežnú dráhu Zeme, o zhruba 24 hodín bude kapsula v správnej pozícii na spojenie s ISS. Hurley a Behnken sa na vesmírnej stanici pridajú k trojici astronautov, ktorí tam prileteli v apríli - Anatolijovi Ivanišinovi a Ivanovi Vagnerovi z ruskej agentúry Roskosmos a Chrisovi Cassidymu z NASA.Astronauti sa budú podieľať na výskume, plniť ďalšie pokyny a vykonávať aj testy na Crew Dragon. Kapsula môže zostať na orbite 110 dní, no dĺžka misie zatiaľ nie je určená.Po skončení misie sa kapsula s astronautmi na palube autonómne odpojí od ISS a vráti sa na Zem. Pristáť by mala podľa plánov v Atlantickom oceáne pri pobreží Floridy.