Štart prvej arabskej misie na Mars znovu odložili, na vine je opäť zlé počasie

15.7.2020 - Štart prvej arabskej vesmírnej misie na Mars z Japonska znovu odložili pre zlé počasie. Vyslanie sondy Amal do vesmíru z japonského ostrova Tanegašima už v utorok pritom pre nepriazeň počasia presunuli na piatok.Spoločnosť Mitsubishi Heavy Industries, ktorá poskytuje misii nosnú raketu H-IIA, v stredu oznámila, že štart presunuli na bližšie nešpecifikovaný dátum.Saudskoarabský tím na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že štart sa uskutoční neskôr počas júla. Mitsubishi obyčajne oznamuje štarty rakiet prinajmenšom dva dni pred plánovaným termínom.Japonsko už viac ako týždeň v mnohých oblastiach sužujú lejaky, ktoré na ostrove Kjúšu vyvolali smrtiace zosuvy bahna a záplavy.Amal, čo znamená nádej, by sa mala dostať k Marsu vo februári 2021. Okolo červenej planéty by mala obiehať najmenej dva roky. Sonda bude vybavená tromi typmi senzorov, ktoré budú po prvý raz merať komplexné zloženie atmosféry Marsu počas rôznych období.V nadchádzajúcich dňoch by mali vyštartovať aj ďalšie dve misie na Mars - americká a čínska. Japonsko si na rok 2024 naplánovalo misiu na mesiac tejto planéty.