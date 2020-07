Elektronická forma teoretickej skúšky na vodičák tento rok nebude, odloží sa na budúci september

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2020 - Zavedenie elektronického skúšobného testu, ktorým sa od 1. septembra tohto roku mala vykonávať teoretická skúška žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia a osoby podrobujúcej sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti, sa má posunúť o rok. Vyplýva to z vyhlášky ministerstva vnútra, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.„Vzhľadom na nedávnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ministerstvo zatiaľ nemohlo zabezpečiť potrebné materiálno-technické vybavenie pre elektronické skúšobné testy,“ konštatuje rezort.Elektronické testy by tak podľa ministerstva mali fungovať od septembra 2021. Návrh rezortu je možné pripomienkovať do 27.júla.