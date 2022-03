Štartuje tretí ročník Futbalu v meste. Ambasádorom je Marek Hamšík

KEDY A KDE BUDE FUTBAL V MESTE

28.3.2022 (Webnoviny.sk) -Ide v poradí už o tretí ročník úspešného projektu Futbal v meste. Rovnako ako v minulom roku, aj v tomto je generálnym partnerom o.z. BILLA ľuďom a opäť je projekt zameraný na mladé futbalové talenty do 11 rokov. V šiestich najväčších mestách na Slovensku sa rozohrá turnaj mladých futbalových nádejí do 11 rokov. Názov Futbal v meste je príznačný, futbalové ihriská vyrastú v centrách miest, na námestiach, pri obchodných centrách. Okrem samotného turnaja je pripravených viacero futbalových atrakcií. Všetky informácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk . Na rovnakom webe sa môžu tímy do 11 rokov aj registrovať na turnaj. Obhajcom trofeje je družstvo FK Inter Bratislava, ktoré zvíťazilo v minuloročnom finále v Bratislave."Teší nás, že sa nám spolu s významným partnerom o.z. BILLA ľuďom podarilo odštartovať už tretí ročník Futbalu v meste. Uplynulý rok bol najmä pre ochorenie Covid-19 a opatrenia súvisiace s pandémiou náročný. Museli sme meniť formát turnaja, no napokon veľké finále v Bratislave ukázalo, že projekt má obrovský potenciál. Hlavnou myšlienkou je vytiahnuť futbal zo štadiónov na námestia, verejné plochy, dostať futbal bližšie k ľuďom. Aj v tomto roku, rovnako ako v minulom, bude turnaj určený pre mladé futbalové talenty do 11 rokov, veríme, že budúce ligové hviezdy a veríme, že aj tento projekt ich motivuje k futbalu. Je dôležité, aby sa deti hýbali, aby sa venovali futbalu, aby mali svoje športové vzory. To všetko by im mal ponúknuť náš projekt Futbal v meste," povedal prezident ÚLK Ivan Kozák.Vo Fortuna lige je množstvo úspešných futbalových príbehov a vzorov. Projekt Futbal v meste sa však nezameriava na profesionálnych futbalistov, ale na futbalové nádeje do 11 rokov, možno budúce ligové hviezdy. Hlavným ambasádorom je slovenská futbalová superstar, osemnásobný víťaz ankety Futbalista roka a reprezentant Slovenska Marek Hamšík. Futbal v meste je futbalová roadshow, resp. séria futbalových turnajov v šiestich mestách na Slovensku (Bratislava, Nitra Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov). Hlavnou časťou projektu je turnaj detí do 11 rokov, na ktorý môžu futbalové družstvá alebo školy registrovať svoje tímy do 11 rokov (chlapci a dievčatá narodení 2011 a neskôr). Najskôr sa v mestách rozohrajú semifinálové turnaje, z ktorých 16 najlepších tímov postúpi do celoslovenského finále, ktoré je na programe na konci augusta v Bratislave pri OC Eurovea. Okrem spomenutých turnajov sú na programe aj ďalšie aktivity a pripravený je celý rad futbalových atrakcií. Všetky informácie a registrácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk K futbalu a športu celkovo neodmysliteľne patrí i zdravý životný štýl. Preto spojenie s generálnym partnerom o.z. BILLA ľuďom nie je náhoda. "Našou prioritou je sprostredkovanie kvalitných potravín, ktoré patria k zdravému životnému štýlu, rovnako ako pohyb. Futbal v meste dáva príležitosť stovkám malých futbalistiek a futbalistov zažiť neopakovateľné tímové zážitky, ktoré im zostanú na celý život. Myslím si, že silným lákadlom pre kluby a školské tímy bude jedinečná možnosť porovnať si skúsenosti s konkurenciou z celej krajiny a tiež stretnúť sa s veľkými menami slovenského futbalu. Neodmysliteľnou súčasťou športu je okrem úspechov a výhier, aj trpezlivosť, vytrvalosť či tvrdý tréning, čo dokonale zosobňuje ambasádor turnaja a jeden z našich najúspešnejších futbalistov Marek Hamšík. Sme naozaj hrdí partneri turnaja, ktorý motivuje a dáva príležitosť našim mladým talentom zažiariť," povedal Tomáš Staňo, predseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom a finančný riaditeľ BILLA Slovensko.Hoci pohyb a motivácia k športu sú tu najdôležitejšie, víťazné tímy Futbalu v meste si odnesú ceny až v hodnote 20.000 eur! Víťazný tím si bude môcť nakúpiť športové vybavenie v celkovej cene 5.000 eur a pôjde aj na futbalový kemp s Robom Vittekom.30.4.2022 – Bratislava (OC Eurovea)7.5.2022 – Prešov (Námestie legionárov, divadlo Jonáša Záborského)28.5.2022 – Nitra (Svätoplukovo námestie)4.6.2022 – Košice (OC Aupark)11.6.2022 – Žilina (Hlinkovo námestie)18.6.2022 – Banská Bystrica (OC Terminal)Generálny partner: o.z. BILLA ľuďomHlavní partneri: BILLA, VOYO, Fortuna liga, R-GOL.com Ambasádorom je slovenský reprezentant, futbalová superstar, osemnásobný víťaz ankety Futbalista roka, hráč s nezameniteľnou kopacou technikou, ale aj účesom - Marek Hamšík.