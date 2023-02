Štartuje vyraďovacia časť Ligy majstrov. Paríž Saint-Germain má Bayernu čo oplácať, ale musí si poradiť bez Mbappého

PSG nakupoval zvučné mená

Messi tiež nie je úplne fit

Bayern sa dostáva do tempa

povedal Nagelsmann s tým, že jeho mužstvo musí zvýšiť nasadenie.

Práve vyššia intenzita zo strany súperov zvykla byť v ostatných sezónach problémom parížskeho tímu.

14.2.2023 (SITA.sk) - Dvomi utorňajšími stretnutiami sa rozbehne vyraďovacia časť tohtosezónnej edície futbalovej Ligy majstrov 2022/2023. V úvodných zápasoch osemfinále taliansky šampión AC Miláno natrafí na anglický Tottenham Hotspur Omnoho väčšiu pozornosť však púta duel dvoch európskych značiek medzi francúzskym Parížom Saint-Germain a nemeckým Bayernom Mníchov Pre mužstvá to bude repríza finále spred troch rokov, keď sa Liga majstrov pre vypuknutie pandémie koronavírusu dohrávala v improvizovanej podobe na miniturnaji v portugalskom Lisabone.Bayern vtedy zvíťazil nad PSG najtesnejším rozdielom 1:0 a pridal do klubovej vitríny šiestu trofej pre majstra kontinentu.Parížania sa v ostatnej dekáde vďaka drahým nákupom zvučných posíl zaradili medzi najlepšie európske kluby. Už niekoľko rokov sa túžia udomácniť medzi európskou futbalovou smotánkou tými najvyššími ambíciami v LM, no na „ušatú trofej“ zatiaľ nedosiahli.Pred úvodným osemfinále LM nie sú Parížania v najlepšej forme, keďže prehrali až štyri z ostatných desiatich zápasov a inkasovali v nich až 13 gólov.„Musíme menej rozprávať, tvrdo pracovať a správne analyzovať veci. Áno, máme obavy zo stretnutia s Bayernom. Musíme si však zachovať čistú hlavu,“ poznamenal kouč PSG Christophe Galtier Tomu v utorok s najväčšou pravdepodovnosťou bude chýbať Kylian Mbappé , ktorý sa zotavuje zo zranenia stehna. Lionel Messi má taktiež zdravotné problémy, no očakáva sa, že nastúpi.Bayern sa po slabšom rozbehu po MS v Katare postupne dostáva do tempa. Výsledkom je 11 strelených gólov v ostatných troch dueloch.Kouč Bavorov Julian Nagelsmann však po sobotňajšom víťazstve nad Bochumom (3:0) nebol spokojný. „Ak budeme hrať takto v utorok, nebude to stačiť,“