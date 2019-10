Štartuje zima bez vrcholu i Hirschera a s perspektívami Vlhovej

Rakúsky lyžiar Marcel Hirscher. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sölden 24. októbra (TASR) - Už bez Marcela Hirschera, ale v očakávaní atraktívnych mikroduelov Mikaely Shiffrinovej s Petrou Vlhovou odštartuje cez víkend 54. ročník Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach. V tradičnom a teraz dokonca takmer mesačnom predstihu ostrého rozbehu seriálu ponúka rakúsky ľadovec pri Söldene oba obrovské slalomy, v sobotu s Vlhovou, v nedeľu s bratmi Adamom a Andreasom Žampovcami. Okrem Hirschera sa s kariérou rozlúčili aj dvaja ďalší viacnásobní víťazi SP Lindsey Vonnová a Aksel Lund Svindal, plus veličina technických disciplín Felix Neureuther.Ukončenie kariéry fenomenálneho Rakúšana znamená, že po 8rokoch získa veľký glóbus celkového víťaza SP niekto iný. A bude to zároveň nové meno, ak znevstane Švajčiar Carlo Janka, dominátor roku 2010. Favoritov na trón netreba hľadať dlho, v marcovom účtovaní vlaňajšej sezóny sa umiestnili hneď za Hirscherom a sú to Francúz Alexis Pinturault a Nór Henrik Kristoffersen. V druhom slede sa spomínajú aj ďalšie známe mená, ale potom je tu aj tretí sled, tedaa pri nich otáznik ďalšieho vývoja kariéry. Ide najmä o Švajčiarov mladého a stredného veku.U žien je to jasne vyprofilované. Za štandardných okolností vyhrá Shiffrinová a druhá bude Vlhová. Tento, pre slovenský šport, nesmierne lichotivý objektívny predpoklad sa umocňuje víziou ešte tesnejších súbojov oboch hviezd v točivých disciplínach a azda aj ešte väčším prienikom Slovenky v rýchlom sklze. To by v sezóne bez vrcholného podujatia (vždy raz za štyri roky) mohlo znamenať aj dramatický súboj o veľkú guľu. V prípade, že aspoň jedna z týchto fantastických športovkýň absolvujepre ostatné sú určené až ďalšie priečky pod tou najvyššou. Najreálnejšie pre Švajčiarku Wendy Holdenerovú, Nórku Ragnhild Mowinckelovú, Slovinku Ilku Štuhecovú, či Talianku Sofiu Goggiovú.V októbri alpský úsek FIS prijal opatrenia, ktoré uľahčia kombináciu vyznávačom a vyznávačkám rýchlejšieho sklzu. Tí a tie sa už trochu ťažšie zvŕtajú v husto napichaných tyčiach slalomu. Na druhej strane sú pre technikov výhodnejšie odporúčania ísť prvú časť na trati super-G. Lenže kým každý organizátor môže rozhodnúť aj o zjazde, slalomová regula je záväzná a nastoľuje poradie jázd podľa výsledkov prvej časti. Takže niektorí špičkoví slalomári na základe výslednice super-G (nebodaj zjazdu) pôjdu s vyšším štartovým číslom, trebárs za prvou tridsiatkou, teda na už poškodenej trati. Doteraz sa išlo v obrátenej 30-ke po prvej časti, za ňou vzostupne.Na druhej strane sa špecialisti na zjazd a super-G sťažujú, že kalendáre SP sú nastolené pre úspechyNa druhej strane stojí argument, že kedysi milovníci sklzu súťažili iba v zjazde a neskôr im bol do daru daný super-G. Medzi týmito disciplínami nie je až taký rozdiel ako v technikách špeciálneho a obrovského slalomu. Ak nie jed v poli kandidátov špičkový univerzál, celý SP sa dá vyhrať aj poprednými výsledkami v dvoch stredových disciplínach (obrovský slalom a super-G). Navyše po novom bude viac vodu mútiť aj spomínaná kombinácia, muži majú túto súťaž trikrát, ženy dokonca štyrikrát.Zaujímavá je aj téma paralelných pretekov. Čoraz populárnejšie lyžiarskeboli vlani v hre o náhradu kombinácie na vrcholných podujatiach. A vo Svetovom pohári sa uvažovalo tiež o obdobnej náhrade malých glóbusov, konkrétne tie kombinačné mali prejsť na sezónne tituly v paralel slalomoch. Lenže v tejto sezóne sa paralelný slalom v mužskom kalendári SP vôbec nevyskytuje, len dva obrovské slalomy v tejto verzii. V ženskom kalendári sú dva paralelné slalomy a jeden paralelný obrák. Úplne zmizli mestské preteky, teda formát, ktorý slovenskému zjazdovému lyžovaniu priniesol dve víťazstvá v pretekoch SP - Veronika Velez-Zuzulová triumfovala na Nový rok 2013 v Mníchove a presne na deň o šesť rokov neskôr v Osle Petra Vlhová.Paralelky sa po novom tiež dočkali určitých úprav v pravidlách. Štartovať bude dvojnásobný počet, teda 32 pretekárok a v prvom kole sa bude postupovať cez dve jazdy. Od osemfinále sa pôjde už len jedna.