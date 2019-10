Vlhová pred štartom: Necháme to plynúť bez konkrétnych cieľov

Na archívnej snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje s medailami za druhé miesto v celkovom poradí obrovského slalomu žien (vpravo) a v celkovom poradí Svetového pohára v alpskom lyžovaní. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Sölden 24. októbra (TASR) - Petra Vlhová bude prvýkrát v kariére patriť k favoritkám na popredné umiestnenie hneď na otváracom podujatí Svetového pohára alpských lyžiarok. Tradičný úvodný obrovský slalom je v rakúskom Söldene na programe v sobotu 26. októbra (10.00/13.00).Slovenská reprezentantka dosiahla najlepší výsledok na ľadovci Rettenbach v roku 2016, keď sa ôsmou priečkou premiérovo dostala do elitnej desiatky v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne. V predchádzajúcich dvoch ročníkoch sa jej v úvodnej súťaži až tak nedarilo, po šestnástom mieste (2017) ju vlani diskvalifikovali v druhom kole. To však ešte nepatrila medzihviezdy, definitívne medzi ne vtrhla na prelome rokov víťazstvami v Semmeringu a Maribore a všetko korunovala ziskom titulu majsterky sveta v Are. Po šampionáte triumfovala aj v Špindlerovom Mlyne a vo finále SP skončila v Soldeu tretia.Okrem druhej pozície v hodnoteníbude strieborné priečky obhajovať aj v klasifikácii slalomu a celkovom poradí SP, v ktorom nazbierala 1355 bodov.povedala 24-ročná Vlhová, na ktorú v novom ročníku nečaká žiadne vrcholná podujatie:Vlhovej sa na súťažných svahoch darilo napriek tomu, že ju od začiatku roka sprevádzali zdravotné problémy. Tie ju však úplne neopustili ani v medzisezónnom období a všetko vyústilo do operácie nosných dutín, ktorá ovplyvnila záver prípravy:Slovenka naznačila svoje možnosti už aj v rýchlostných disciplínach, na MS získala striebro v kombinácii, no v príprave pod vedením talianskeho trénera Livia Magoniho dominovali jej tradične silné súťaže.dodala Vlhová.Na tieto rozhodnutia majú v tíme čas až po tom, ako si v Söldene odskúša formu vo svojejdisciplíne.