Štartujeme turistickú sezónu: Tieto pomôcky by vám nemali chýbať

Môžete preto povedať, že hlavná turistická sezóna pomaly, ale isto začína. Chystáte sa na ňu aj vy? Nezabudnite si skontrolovať svoju výbavu. Čo všetko by vám v nej nemalo chýbať?

Turistické návleky

Hlavnou úlohou turistických návlekov je chrániť vrchnú časť topánok a nohavice pred vodou, blatom či snehom. Návleky, ktoré sa vyrábajú z nepremokavého materiálu preto oceníte vždy po daždi či pri turistike po rôznych tiesňavách, v blízkosti potokov a pod. Väčšina turistických návlekov má jednoduché zapínanie – suchý zips kovový háčik na šnúrky a remienok.

Slnečné okuliare

O tom, že slnečné lúče majú vo vysokohorských polohách vysokú intenzitu a nemali by ste zabúdať na ochranu opaľovacím krémom, snáď ani nemusíme písať. No rovnako dôležitá je aj ochrana očí. Vo všeobecnosti platí, že čím sa nachádzate no vyššej nadmorskej výške, tým je intenzita slnečných lúčov vyššia. Chrániť svoj zrak by ste si však mali aj počas turistiky v nižších polohách. Navyše, vďaka slnečným okuliarom sa vám bude v horách aj lepšie orientovať a nemusíte sa báť oslepenia. K tomu vám najviac pomôžu tzv. Polarizačné okuliare, ktoré sú na tento účel špeciálne prispôsobené.

Paličky na turistiku

Turistické paličky boli v minulosti obľúbené najmä medzi turistami z vyšších vekových kategórií. No postupne sa čoraz viac udomácňujú vo výbave väčšiny turistov. Dôvod je jednoduchý – pomáhajú zvyšovať stabilitu pri chôdzi, ľahšie prekonávať zložitejší terén a znižujú záťaž na kolená. Mnohí si ich mýlia s paličkami na nordic walking, avšak paličky na turistiku sa od nich líšia.

Turistický batoh

Batoh je základ, ktorý by nemal chýbať žiadnemu turistovi. Pomôže vám odniesť občerstvenie, ale aj dôležité pomôcky ako je napríklad náhradné oblečenie. Na jednodňové túry vám úplne postačí menší, približne 30 l batoh. Na viac denné kúry vám odporúčame využiť aspoň 50 l batoh. Pri výbere turistického batohu určite nešetrite. Uprednostnite batoh z nepremokavého materiálu a s výstužou na chrbte. Dobrou pomôckou sú aj bederné pásy, ktoré lepšie rozložia hmotnosť nákladu.

Čelovka

Hovoríte si, že vy predsa za tmy po lese nechodíte tak načo? Ako sa hovorí, nikdy neviete čo sa môže stať, a tak čelovka vás môže občas doslova zachrániť. Tma v lese a zlá orientácia nastáva omnoho skôr, než sa úplne zotmie. A tak občas môže stačiť že si len o chvíľu predĺžite túru a viditeľnosť už bude znížená.

Powerbanka

Ostať v neznámom teréne bez nabitého mobilného telefónu dnes už nie je žiadna sranda. Preto vám odporúčame na dlhšie túry nosiť zo sebou aj powerbanku, ktorá v prípade potreby dodá vášmu mobilu potrebnú energiu. Mobil sa vám totiž môže vybiť aj nečakane, aj napriek tomu, ak jeho baterka bežne vydrží dosť dlho. Stačí aby ste viac fotili, alebo používali na navigáciu v teréne mapu v mobile.

Pohotovostná lekárnička

Ako posledné vám odporúčame pribaliť si do batohu aj základnú lekárničku – ako je obväz či dezinfekcia na rany.

Turistika je krásny koníček, počas ktorého je možné dokonale si psychicky oddýchnuť a načerpať energiu na ďalšie dni. Základom je nepodceniť prípravu a svoje sily. Želáme vám krásnu turistickú sezónu a množstvo nových krásnych zdolaných vrcholov.