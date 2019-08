Štartujú MS v basketbale: USA bez hviezd, favoritmi aj Srbi i Francúzi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Majstrovstvá sveta v Číne - prehľad účastníkov:



A-skupina: Čína, Poľsko, Venezuela, Pobrežie Slonoviny

B-skupina: Rusko, Argentína, Kórejská rep., Nigéria

C-skupina: Španielsko, Irán, Portoriko, Tunisko

D-skupina: Angola, Filipíny, Taliansko, Srbsko

E-skupina: USA, Česko, Turecko, Japonsko

F-skupina: Grécko, Nový Zéland, Čierna Hora, Brazília

G-skupina: Dominikánska rep., Francúzsko, Nemecko, Jordánsko

H-skupina: Kanada, Senegal, Litva, Austrália

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 31. augusta (TASR) - Od soboty 31. augusta do 15. septembra sa v ôsmich čínskych mestách budú hrať majstrovstvá sveta v basketbale. Premiérovo sa na ňom predstaví 32 krajín.Fanúšikovia tohto podujatia museli čakať atypicky päť rokov. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) zmenila kalendár vrcholných podujatí, aby zvýšila prestíž MS. Hoci sa tento krok udial po konzultácii s vedením NBA, najlepšie americké hviezdy sa v Číne nepredstavia. Naopak, USA bude mať jednoznačne najslabšiu reprezentáciu odkedy na medzinárodnej scéne štartujú hráči z najkvalitnejšej súťaže sveta.Američania na vrcholnom podujatí získali zlato vždy od na MS 2006 v Japonsku a vtedy boli súčasťou kádra LeBron James, Chris Paul, Dwayne Wade, či Carmelo Anthony. Teraz bude najväčšou osobnosťou rozohrávač Kemba Walker, dlhoročná opora Charlotte. Okrem neho sa predstavia ešte defenzívny špecialista Marcus Smart z Bostonu a dvojica hráčov najlepšieho tímu po základnej časti v minulej sezóne Milwaukee Bucks Brook Lopez a Khris Middleton. Jednu obrovskú osobnosť však predsa Američania majú, a to na lavičke.Z pozície hlavného trénera povedie USA premiérovo Gregg Popovich, považovaný basketbalovými odborníkmi za najlepšieho kouča všetkých čias. San Antonio Spurs vedie nepretržite 27 rokov. Klub z mesta v Texase priviedol k titulu päťkrát v rôznych generáciách. Je známy schopnosťou dostať maximum aj z priemerných hráčov. Steve Kerr, ktorý priviedol Golden State Warriors k trom titulom za uplynulých päť sezón, mu bude robiť asistenta.Veľkú šancu získať titul majstra sveta majú Srbi. S Američanmi prehrali vo finále OH v Riu i na predchádzajúcich MS v Španielsku. Odvtedy však zosilneli, Nikola Jokič sa v Denveri Nuggets vypracoval na superhviezdu. K dispozícii bude aj duo zo Sacramenta Bogdan Bogdanovič a Nemanja Bjelica, spoločne s najvyšším hráčom NBA Bobanom Marjanovičom.Silní budú Francúzi. Ich lídrom je držiteľ ceny najlepšieho obrancu v NBA Rudy Gobert z Utahu. Reprezentácia galského kohúta bude mať k dispozícii celkovo päť hráčov z NBA, rovnako ako Austrália, ktorá môže byť čiernym koňom šampionátu. V príprave ukončila víťaznú šnúru Američanov na medzinárodnej scéne po 78 dueloch.Za Grécko nastúpi MVP základnej časti NBA v minulej sezóne Jannis Antetokunmpo. Najlepšie platený hráč Orlanda Nikola Vučevič nebude chýbať v drese Čiernej Hory. Litva bude mať zo zámoria k dispozícii Domantasa Sabonisa i Jonasa Valančiunasa a v Číne sa predstaví aj najlepšie platený český športovec Tomáš Satoranský.Čechov čaká krst ohňom už v nedeľu 1. septembra. O 14.30 SELČ nastúpia na úvodný zápas E-skupiny proti Američanom. Česi sa predstavia na šampionáte po 37 rokoch. Na MS 1982 boli ešte súčasťou Česko-Slovenska, najlepším strelcom bol vtedy čerstvý člen Siene slávy slovenského športu Stanislav Kropilák.