US Open: Djokovič postúpil hladko do osemfinále, čaká ho Wawrinka

Srbský tenista Novak Djokovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 3. kolo:



Roger Federer (3-Švaj.) - Daniel Evans (V. Brit.) 6:2, 6:2, 6:1,

Alex De Minaur (Aus.) - Kei Nišikori (7-Jap.) 6:2, 6:4, 2:6, 6:3,

David Goffin (15-Belg.) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 7:6 (5), 7:6 (9), 7:5,

Stan Wawrinka (23-Švaj.) - Paolo Lorenzi (Tal.) 6:4, 7:6 (9), 7:6 (4),

Grigor Dimitrov (Bul.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 7:5, 7:6 (8), 6:2,

Dominik Köpfer (Nem.) - Nikoloz Basilašvili (17-Gruz.) 6:3, 7:6 (5), 4:6, 6:1,

Daniil Medvedev (5-Rus.) - Feliciano Lopez (Šp.) 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4,

Novak Djokovič (1-Srb.) - Denis Kudla (USA) 6:3, 6:4, 6:2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V piatkovom stretnutí 3. kola zvíťazil nad Britom Danielom Evansom hladko 6:2, 6:2, 6:1. Rekordér v počte titulov na podujatiach veľkej štvorky prehral v prvom i druhom vystúpení v New Yorku jeden set, ale tentoraz nemal žiadne problémy a na dvorci pobudol iba 83 minút.Japonec Kei Nišikori nezopakuje finálovú účasť z roku 2014. Ako sedmičkapodľahol nenasadenému Austrálčanovi Alexovi De Minaurovi 2:6, 4:6, 6:2, 3:6.Najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič nemal väčšie problémy s Denisom Kudlom, ktorého zdolal za 125 minút v troch setoch 6:3, 6:4, 6:2. V osemfinále sa obhajca vlaňajšieho titulu z Flushing Meadows stretne so Stanom Wawrinkom, Švajčiar potreboval na zdolanie Grigora Dimitrova dva tajbrejky - 6:4, 7:6 (9), 7:6 (4).