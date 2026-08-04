|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 4.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dominik, Dominika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. augusta 2026
Starý zámok v Banskej Štiavnici otvorí v sobotu 8. augusta 2026 svoje brány podujatiu Osmanská cesta
Jeho témou bude obdobie osmanskej hrozby a 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá zásadne ovplyvnila ďalší vývoj Uhorska.
Zdieľať
Preneste sa s nami do nepokojných čias osmanských vpádov, keď múry Starého zámku chránili obyvateľov Banskej Štiavnice.
Vstúpte do dobového vojenského tábora, nahliadnite do vojenskej kuchyne a spoznajte život vojakov v časoch osmanskej hrozby. Čakajú vás komentované prehliadky, odborná prednáška aj ukážky tradičného hrnčiarstva. Zoznámite sa tiež s belujskou keramikou a jej výrobu si budete môcť sami vyskúšať.
Areálom Starého zámku sa bude niesť dunivý rytmus vojenských bubnov. Nezabudnuteľným okamihom bude aj zvonenie z najväčšieho zvona, ktorého mohutný hlas sa zo Zvonovej veže rozľahne ponad celý zámok i ulice Banskej Štiavnice.
Program podujatia
- Dobový vojenský tábor Vir Fortis – nahliadnite do života vojakov v období osmanskej hrozby. Čakajú vás ukážky historických strelných a palných zbraní, ako aj workshopy lukostreľby a kušostreľby.
- Komentované prehliadky Starého zámku – spoznajte príbehy, tajomstvá a históriu jednej z najvýznamnejších pamiatok Banskej Štiavnice.
- Vojenské bubny – započúvajte sa do dunivých rytmov, ktoré kedysi určovali tempo pochodu a sprevádzali vojakov do boja.
- Zvonenie zo Zvonovej veže – zažite chvíľu, keď sa mohutný hlas najväčšieho zvona rozľahne ponad Starý zámok i celé mesto.
- Belujská keramika – spoznajte tradičné hrnčiarstvo a belujský dekor inšpirovaný osmanskými motívmi. Prácu s hlinou si budete môcť vyskúšať aj vlastnými rukami.
- Odborné prednášky – pútavé rozprávanie o udalostiach a osobnostiach, ktoré ovplyvnili Banskú Štiavnicu aj dejiny osmanských vojen:
- Banícke povstanie v Banskej Štiavnici a stredoslovenských banských mestách (1525 – 1526) – M. Čelko
- Banskoštiavnický strelecký spolok v 16. – 18. storočí – M. Čelková
- Turci idú! Informovanosť a obrazové spravodajstvo v období osmanských vojen – M. Čičo (SNG)
- Pavol Rubigall a jeho doba – cesta banskoštiavnického waldbürgera do Konštantínopolu – A. Matejková
Miesto: Starý zámok
Dátum: 8. august 2026
Vstupné: 8 € / 4 € zľavnené / 20 € rodinné vstupné (2 dospelí a 2 deti)
Prečítajte si tiež
Adela sa ešte nevečerala: Moderátorku budú roastovať Silné reči