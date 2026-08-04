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 24hod.sk    Kultúra

04. augusta 2026

Starý zámok v Banskej Štiavnici otvorí v sobotu 8. augusta 2026 svoje brány podujatiu Osmanská cesta



Jeho témou bude obdobie osmanskej hrozby a 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá zásadne ovplyvnila ďalší vývoj Uhorska.



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Starý zámok v Banskej Štiavnici otvorí v sobotu 8. augusta 2026 svoje brány podujatiu Osmanská cesta

Preneste sa s nami do nepokojných čias osmanských vpádov, keď múry Starého zámku chránili obyvateľov Banskej Štiavnice.

Vstúpte do dobového vojenského tábora, nahliadnite do vojenskej kuchyne a spoznajte život vojakov v časoch osmanskej hrozby. Čakajú vás komentované prehliadky, odborná prednáška aj ukážky tradičného hrnčiarstva. Zoznámite sa tiež s belujskou keramikou a jej výrobu si budete môcť sami vyskúšať.

Areálom Starého zámku sa bude niesť dunivý rytmus vojenských bubnov. Nezabudnuteľným okamihom bude aj zvonenie z najväčšieho zvona, ktorého mohutný hlas sa zo Zvonovej veže rozľahne ponad celý zámok i ulice Banskej Štiavnice.

Program podujatia

  • Dobový vojenský tábor Vir Fortis – nahliadnite do života vojakov v období osmanskej hrozby. Čakajú vás ukážky historických strelných a palných zbraní, ako aj workshopy lukostreľby a kušostreľby.
  • Komentované prehliadky Starého zámku – spoznajte príbehy, tajomstvá a históriu jednej z najvýznamnejších pamiatok Banskej Štiavnice.
  • Vojenské bubny – započúvajte sa do dunivých rytmov, ktoré kedysi určovali tempo pochodu a sprevádzali vojakov do boja.
  • Zvonenie zo Zvonovej veže – zažite chvíľu, keď sa mohutný hlas najväčšieho zvona rozľahne ponad Starý zámok i celé mesto.
  • Belujská keramika – spoznajte tradičné hrnčiarstvo a belujský dekor inšpirovaný osmanskými motívmi. Prácu s hlinou si budete môcť vyskúšať aj vlastnými rukami.
  • Odborné prednášky – pútavé rozprávanie o udalostiach a osobnostiach, ktoré ovplyvnili Banskú Štiavnicu aj dejiny osmanských vojen:
    • Banícke povstanie v Banskej Štiavnici a stredoslovenských banských mestách (1525 – 1526) – M. Čelko
    • Banskoštiavnický strelecký spolok v 16. – 18. storočí – M. Čelková
    • Turci idú! Informovanosť a obrazové spravodajstvo v období osmanských vojen – M. Čičo (SNG)
    • Pavol Rubigall a jeho doba – cesta banskoštiavnického waldbürgera do Konštantínopolu – A. Matejková

Miesto: Starý zámok
Dátum: 8. august 2026
Vstupné: 8 € / 4 € zľavnené / 20 € rodinné vstupné (2 dospelí a 2 deti)


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