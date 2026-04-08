|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. apríla 2026
Štát bráni Rómom rozvíjať svoj potenciál, Ľudskoprávna koalícia žiada reálne inkluzívne opatrenia
Tagy: Ľudské práva Rómovia Segregácia
Rómom stále bránia rozvíjať svoj potenciál a podieľať sa na živote spoločnosti. Upozornili na to ľudskoprávne organizácie združujúce sa v Ľudskoprávnej ...
Zdieľať
8.4.2026 (SITA.sk) - Rómom stále bránia rozvíjať svoj potenciál a podieľať sa na živote spoločnosti. Upozornili na to ľudskoprávne organizácie združujúce sa v Ľudskoprávnej koalícii. Urobili tak práve na Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríla. Podľa organizácií by tento deň mal byť záväzkom pre budovanie inkluzívnej spoločnosti.
Práve v tento deň si totiž pripomíname rómsku históriu, kultúru a bohaté dedičstvo rómskej komunity. Podľa ľudskoprávnych organizácií by však nemal zostať iba symbolickou pripomienkou identity či tradícií, ale výzvou na zamyslenie, či sa na Slovensku skutočne darí napĺňať hodnoty rovnosti, dôstojnosti a ľudských práv.
Segregácia detí
„Realita totiž ukazuje, že pre mnohých Rómov na Slovensku nie sú každodennou samozrejmosťou. Skúsenosť mnohých rómskych rodín je stále poznačená sociálnym vylúčením, predsudkami a systémovými bariérami, ktoré im bránia naplno rozvíjať svoj potenciál a dôstojne sa podieľať na živote spoločnosti,“ upozornili organizácie, ktoré ako závažný problém vnímajú pokračujúci segregáciu rómskych detí vo vzdelávacom systéme. Rómskym deťom sa podľa nich už v ranom veku obmedzujú šance na lepšiu budúcnosť.
„Rovnako alarmujúce sú aj podmienky bývania v mnohých komunitách, nerovný prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti či pretrvávajúca diskriminácia na trhu práce. Osobitnú pozornosť však musíme venovať diskriminácii rómskych žien a dievčat, ktoré čelia v našej spoločnosti intenzívnym a hlboko zakoreneným formám znevýhodnení,“ doplnila Ľudskoprávna koalícia.
Systémové zlyhanie
Organizácie upozornili, že viacnásobná diskriminácia sa stala ich každodennou realitou, kedy sa systémové bariéry prelínajú s rodovou nerovnosťou. To ich následne uzatvára do začarovaného kruhu vylúčenia a chudoby.
„Táto bolestivá diskriminácia sa prejavuje nielen v obmedzených šanciach na vzdelanie a prácu, ale najmä v úplnom prehliadaní ich potrieb v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv. Prístup k dôstojnej, bezpečnej a rešpektujúcej zdravotnej starostlivosti, vrátane informácií o antikoncepcii, bezpečnej interrupcii, či prenatálnej starostlivosti, im je často upieraný a obmedzený pretrvávajúcimi predsudkami,“ dodali ľudskoprávne organizácie.
Ako príčinu pritom nevidia zlyhania jednotlivca, ale systémové zlyhanie. Hovoria o nedostatočných verejných politikách, stereotypoch v zdravotníctve či na trhu práce a tiež o chýbajúcej odvahe zaviesť opatrenia, ktoré by odštartovali skutočné zmeny. Ľudskoprávna koalícia zdôraznila, že ochrana ľudských práv nemôže byť selektívna a platí pre všetkých bez rozdielu.
Záväzok
Skutočne demokratická spoločnosť sa podľa nej totiž nepozná podľa toho, ako sa správa k väčšine, ale podľa toho, ako dokáže chrániť práva menšín a zraniteľných skupín. Aktívne odstraňovanie prekážok, vytváranie spravodlivých podmienok a rovnosti príležitostí je podľa organizácií povinnosťou štátu, samospráv, inštitúcií a aj celej spoločnosti.
„Nestačí hovoriť o inklúzii – je potrebné ju systematicky pretavovať do konkrétnych rozhodnutí, funkčných opatrení a každodennej praxe. Medzinárodný deň Rómov by preto mal byť nielen dňom uznania, ale aj dňom záväzku. Záväzku posilňovať vzájomný rešpekt, podporovať dialóg a budovať dôveru. Pretože len spoločnosť, ktorá stojí na ľudských právach, solidarite a rovnosti, môže byť skutočne silná, súdržná a inkluzívna pre všetkých,“ uzavrela Ľudskoprávna koalícia.
Zdroj: SITA.sk - Štát bráni Rómom rozvíjať svoj potenciál, Ľudskoprávna koalícia žiada reálne inkluzívne opatrenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šimečka v prieskume dôveryhodnosti stratil pozíciu lídra opozície, Fico je na delenom treťom mieste
<< predchádzajúci článok
Proces v kauze vraždy Kuciaka: Odsúdený Marček odmietol vypovedať a Kočner nepochodil so sťažnosťami
