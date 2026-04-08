 Streda 8.4.2026
 Meniny má Albert
 24hod.sk    Z domova

08. apríla 2026

Šimečka v prieskume dôveryhodnosti stratil pozíciu lídra opozície, Fico je na delenom treťom mieste


Najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini, ktorému verí 40 percent Slovákov. O druhé miesto s 31 percentami sa delia predseda



6695055d5c9a1656019291 676x451 8.4.2026 (SITA.sk) - Najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini, ktorému verí 40 percent Slovákov. O druhé miesto s 31 percentami sa delia predseda SaS Branislav Gröhling a líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Gröhling je ale na tom o niečo lepšie v nedôveryhodnosti.


Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý sa uskutočnil 20. marca až 27. marca na vzorke 1 038 respondentov starších ako 18 rokov. Ďalšie priečky v dôveryhodnosti obsadili líder hnutia Republika Milan Uhrík a predseda strany Smer-SD Robert Fico, ktorým verí zhodne po 29 percent opýtaných. Nasledujú predseda KDH Milan Majerský a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s dôverou 26 percent.

Lídrovi Demokratov Jaroslavovi Naďovi verí 24 percent respondentov. Podobnú, 23-percentnú dôveru, má líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Šéfovi národniarov Andrejovi Dankovi dôveruje 22 percent a predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi 19 percent účastníkov prieskumu. Najnižšiu dôveru spomedzi sledovaných lídrov má šéf Maďarskej aliancie László Gubík, ktorému verí 10 percent respondentov.


Zdroj: SITA.sk - Šimečka v prieskume dôveryhodnosti stratil pozíciu lídra opozície, Fico je na delenom treťom mieste

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prieskum dôveryhodnosti politikov
