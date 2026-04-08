|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Albert
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. apríla 2026
Šimečka v prieskume dôveryhodnosti stratil pozíciu lídra opozície, Fico je na delenom treťom mieste
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prieskum dôveryhodnosti politikov
Najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini, ktorému verí 40 percent Slovákov. O druhé miesto s 31 percentami sa delia predseda
Zdieľať
8.4.2026 (SITA.sk) - Najdôveryhodnejším politickým lídrom na Slovensku je prezident Peter Pellegrini, ktorému verí 40 percent Slovákov. O druhé miesto s 31 percentami sa delia predseda SaS Branislav Gröhling a líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Gröhling je ale na tom o niečo lepšie v nedôveryhodnosti.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk, ktorý sa uskutočnil 20. marca až 27. marca na vzorke 1 038 respondentov starších ako 18 rokov. Ďalšie priečky v dôveryhodnosti obsadili líder hnutia Republika Milan Uhrík a predseda strany Smer-SD Robert Fico, ktorým verí zhodne po 29 percent opýtaných. Nasledujú predseda KDH Milan Majerský a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok s dôverou 26 percent.
Lídrovi Demokratov Jaroslavovi Naďovi verí 24 percent respondentov. Podobnú, 23-percentnú dôveru, má líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Šéfovi národniarov Andrejovi Dankovi dôveruje 22 percent a predsedovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi 19 percent účastníkov prieskumu. Najnižšiu dôveru spomedzi sledovaných lídrov má šéf Maďarskej aliancie László Gubík, ktorému verí 10 percent respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka v prieskume dôveryhodnosti stratil pozíciu lídra opozície, Fico je na delenom treťom mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
