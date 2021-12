Štát by mal prevziať zodpovednosť za vážne nežiaduce účinky očkovania a zaviesť povinnú vakcináciu

Skrátenie doby na tretiu dávku

Žiadajú navýšenie očkovacích kapacít

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Veda pomáha – COVID-19 odporúča slovenskej vláde po vzore Rakúska a Grécka zaviesť očkovaciu povinnosť pre vybrané skupiny obyvateľstva. Uviedla to vo svojom vyhlásení, ktoré poskytol hovorca iniciatívy Richard Kollár.Zhodnotila, že inými prostriedkami sa nepodarilo zaistiť dostatočný záujem medzi obyvateľmi o očkovanie a protiepidemické opatrenia často vinou slabnúcej ochoty ich dodržiavať nemajú potrebný dosah na zlepšenie epidemickej situácie. Podľa nej by štát mal zároveň prevziať zodpovednosť za vážne nežiadúce účinky z očkovania a zaručiť postihnutým zaočkovaným adekvátne odškodnenie.Vyzvali aj politických predstaviteľov Slovenska, aby išli obyvateľom krajiny príkladom a zaočkovali sa, a aby nespochybňovali vakcináciu, ktorá významne eliminuje šírenie nákazy a znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia.Vysvetlili, že očkovaním sa výrazne zvýši šanca na predídenie kolabujúcim nemocniciam, ďalším lockdownom, zatváraniu škôl, krúžkov, divadiel, koncertov, reštaurácii či ďalších služieb.Odborníci z iniciatívy občanom odporúčajú, aby sa hneď ako to bude pre nich možné, zaočkovali aj treťou dávkou.„Tretia dávka výrazne posilňuje imunitnú odpoveď organizmu a pomáha chrániť sa pred infekciou a vážnym priebehom ochorenia počas zimných mesiacov, keď je hrozba šírenia najväčšia. Pomôže nám skrátiť nielen prebiehajúcu vlnu, ale zároveň nás to pripraví na nové dominantné varianty vírusu, ktoré môžu byť ešte nákazlivejšie,“ vysvetlili.Na Slovensku odporúčajú, aby sa skrátila minimálna doba, po ktorej možno podať tretiu dávku, najmä pri jednodávkovej vakcíne. Dodali, že prvé dávky môže potrebovať aj veľká skupina tých, ktorí boli infikovaní v predchádzajúcich vlnách.Iniciatíva žiada aj o výrazné zvýšenie očkovacích kapacít, aby bolo očkovanie ľahko dostupné v dôstojných podmienkach, a to aj pre skupiny s nízkou digitálnou gramotnosťou alebo obmedzenou mobilitou.Za dôležitú považuje dostupnosť vakcinácie bez registrácie vo všetkých očkovacích centrách a navýšenie aktivity výjazdových vakcinačných jednotiek.„Počas najbližších týždňov sa uvoľní očkovanie treťou dávkou pre veľké skupiny obyvateľstva, čo bude vyžadovať adekvátne kapacity očkovacích centier aj počas obdobia vianočných sviatkov. Bez splnenia týchto predpokladov by praktická realizácia akejkoľvek očkovacej povinnosti bola technicky nemožná, čo by viedlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie a zároveň strate dôvery obyvateľstva v schopnosť štátnych inštitúcií nastaviť efektívne protiepidemické opatrenia,“ upozornila.