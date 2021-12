Fico avizuje pred Vianocami veľký protest, ak parlament nepodporí otvorenie mimoriadnej schôdze (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.12.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) uvažuje o zvolaní veľkého protivládneho protestu, ktorý by sa konal ešte pred vianočnými sviatkami. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol predseda strany Robert Fico.Smer-SD tak plánuje urobiť v tom prípade, ak poslanci parlamentu nepodporia otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce opozičná strana diskutovať o zdražovaní cien.„Ak protesty, ktoré organizujeme, majú povzbudiť slovenské odbory k takému rozhodnutiu, že by išli protestovať proti vláde formou generálneho štrajku, tak majú plnú podporu strany Smer-SD," doplnil Fico.