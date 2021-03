Štát by rád splnil sľub, ale termín a cena dokončenia Strategického parku Nitra sú stále neznáme

Vystavať chcú People centrum

Bezpečnosť dopravy je prvoradá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Štát chce podľa všetkého naplniť svoje sľuby, ktoré dal automobilke Jaguar Land Rover pri jej príchode na Slovensko. Kedy však budú všetky záväzky vysporiadané a koľko to bude Slovensko stáť, stále jasné nie je.„Plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Investičnej zmluvy sa blíži k záveru, pričom finálna čiastka vynaložená na ich plnenie bude známa až po ich úplnom splnení," uviedla pre agentúru SITA spoločnosť MH Invest , ktorá má na starosti Strategický park Nitra. Zároveň doplnila, že je iba jedným zo subjektov plniacich záväzky Slovenska.Štátna firma patriaca pod rezort hospodárstva ešte v polovici februára informovala, že v parku rozbehla viaceré projekty. Podarilo sa jej napríklad procesne vyriešiť výstavbu tzv. People centra, ktoré má priniesť do parku služby.Aktuálne spresnila, že hneď ako to pandemická situácia umožní, plánuje začať rokovať s investormi, ktorí prejavili záujem o realizáciu tohto projektu. Predpokladané náklady na jeho uskutočnenie budú podľa MH Invest závisieť od konečného návrhu štúdie a zloženia poskytovaných služieb.Dôležitým posunom je aj začiatok výstavby mimoúrovňovej križovatky Šindolka. Stavebné práce odštartovali začiatkom októbra 2020, pričom plánovaná doba výstavby je 13 mesiacov. O podobe križovatky sa MH Invest sporil s mestom Nitra.„Stavebné práce sa realizujú na základe právoplatných stavebných povolení. Projektová dokumentácia križovatky Šindolka bola prerokovaná a odsúhlasená so všetkými dotknutými orgánmi vrátane mesta Nitra, ktoré aj vydalo jedno zo stavebných povolení," doplnil k téme MH Invest.Samotná automobilka reagovala, že víta zámer MH Invest aktívne pracovať na vybudovaní People centra. „Veríme, že sa ho podarí uskutočniť tak, aby bolo prínosom pre rozvoj infraštruktúry v Nitre a skvalitnenie života pre obyvateľov mesta aj okolitých obcí, ako aj tisícok zamestnancov v Strategickom parku a jeho okolí," povedala manažérka automobilky pre firemné záležitosti Miroslava Remenárová. Čo sa týka projektu Šindolka, z pohľadu Jaguar Land Rover vnímajú ako potrebné vybudovanie takého dopravného riešenia, ktoré zabezpečí bezpečnosť dopravy pre obyvateľov Nitry, okolitých obcí, ako aj všetkých, ktorí túto dopravnú trasu denne aktívne využívajú.