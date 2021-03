Svetové ceny potravín i naďalej rastú, nakupujeme najdrahšie od júla 2014

Stúpli aj ceny mlieka a mäsa

Obavy z poklesu výroby vyhnali ceny nahor

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Index cien potravín FAO dosiahol vo februári tohto roka priemerne 116 bodov, čo je o 2,4 percenta viac ako v januári. Ide už o deviaty po sebe idúci mesiac neustáleho rastu. Zároveň index dosahuje najvyššiu hodnotu od júla 2014.Februárový nárast majú na svedomí podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) najmä ceny cukru a rastlinných olejov. V menšej miere rástli aj svetové ceny obilnín, mliečnych výrobkov a mäsa. Informoval o tom na webovej stránke SPPK Matej Korpáš z tlačového odboru komory.Index cien obilnín FAO zaznamenal vo februári priemerne 125,7 bodu, čo je o 1,2 percenta viac ako v januári. Medziročne stúpol index o 26,3 bodu. Spomedzi hlavných sledovaných podskupín sa najviac zvýšili ceny ciroku, ktoré vo februári vzrástli o 17,4 percenta. Vzrástli aj medzinárodné ceny kukurice, aj keď len o 0,9 percenta.Index cien rastlinných olejov FAO narástol vo februári o 6,2 percenta a dosiahol tak v priemerne 147,4 bodu. Aktuálne je hodnota indexu na svojom maxime od apríla 2012. Za silou indexu sú podľa SPPK pevné ceny palmového, sójového, repkového a slnečnicového oleja.Index cien mlieka a mliečnych výrobkov FAO rovnako vo februári stúpol a zastavil sa na hodnote 113 bodov, čo predstavuje nárast od januára o 1,7 percenta. Jeho aktuálne hodnoty sa blížia k maximu z posledných 40 mesiacov. Vo februári vzrástli medzinárodné ceny masla, ktoré boli podľa SPPK podporené pevným dovozom z Číny, zatiaľ čo v západnej Európe dochádzalo k obmedzeniu vývozných dodávok.Index cien mäsa FAO dosiahol vo februári priemerne 96,4 bodu, čo je o 0,6 percenta viac ako v januári. Zároveň je február piaty po sebe idúci mesiac rastu, stále je však index o 4,0 percentá pod úrovňou z minulého roka.Vo februári sa medzinárodné cenové ponuky pre hovädzie a ovčie mäso zvýšili podľa SPPK predovšetkým v dôsledku obmedzených dodávok v kľúčových produkčných regiónoch. Naopak, ponuky pre bravčové mäso klesli a to v dôsledku znížených nákupov do Číny a nárastom nepredaných ošípaných v Nemecku.Priemerný cenový index cukru FAO bol vo februári na úrovni 100,2 bodu, čo predstavuje nárast oproti januáru o 6,4 percenta. Februárové hodnoty sú najvyššie od apríla 2017. Posledný nárast medzinárodných ponúk cien cukru bol podľa SPPK vyvolaný pretrvávajúcimi obavami z poklesu výroby v kľúčových producentských krajinách aj silnom dovoznom dopyte z Ázie.Index cien potravín FAO (FAO Food Price Index, FAO je skratka pre Food and Agriculture Organization, v preklade Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) je mierkou mesačných zmien medzinárodných cien základných potravinárskych komodít. Počet bodov 100 predstavuje priemerná cena komodít z rokov 2002 - 2004.