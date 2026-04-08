Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

08. apríla 2026

Štát chce lepšie hospodáriť s budovami v jeho správe, vznikne nový koordinačný orgán


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Plán obnovy a odolnosti SR

Zdieľať
Vláda v stredu schválila Implementačný plán Stratégie spravovania budov štátnej správy, ktorý má priniesť systémové zmeny v starostlivosti o nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Materiál na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Implementačný plán nadväzuje na stratégiu schválenú v auguste 2025 a reaguje na dlhodobé nedostatky v správe štátnych budov, najmä v oblasti koordinácie obnovy, energetického a facility manažmentu či efektívneho využívania administratívnych priestorov.

Cieľom je efektívnosť a úspory


Jeho cieľom je efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, transparentnejšie riadenie, zlepšenie pracovného prostredia pre štátnych zamestnancov a zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Schválený materiál je súčasťou reformy spravovania budov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.

Navrhované opatrenia sú rozdelené do piatich strategických oblastí – centralizovaná a efektívna správa budov, digitalizácia a dátové riadenie, energetická efektívnosť a uhlíková neutralita, finančná udržateľnosť a moderné pracovné prostredie. Realizovať sa majú v rokoch 2026 až 2028, pričom ďalšie opatrenia sú plánované na obdobie rokov 2029 až 2031.

Vznikne nový koordinačný orgán


Kľúčovým krokom bude zriadenie Ústredného koordinačného orgánu pre správu administratívnych budov v rámci Ministerstva vnútra SR. Tento útvar bude metodicky usmerňovať a koordinovať činnosti štátnych orgánov pri správe budov, riadiť investície do ich obnovy, zabezpečovať energetický manažment vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie a pripravovať podmienky pre centralizované spravovanie majetku štátu. Zároveň bude vydávať záväzné stanoviská k prenájmu či nadobúdaniu administratívnych priestorov.

Súčasťou reformy bude aj pravidelná „Správa o stave spravovania a nakladania s administratívnymi budovami“, ktorá zhodnotí technický stav budov, ich energetickú náročnosť, náklady na prevádzku, mieru využitia aj plánované investície. Dokument má zároveň identifikovať prebytočný majetok štátu a navrhnúť jeho efektívne využitie, napríklad formou prenájmu alebo predaja. Prvá správa má vzniknúť za rok 2026 a následne sa bude pripravovať každé dva roky.

Reforma sa bude realizovať v dvoch etapách. V rokoch 2026 až 2029 sa počíta so zriadením koordinátora a pilotným projektom na budovách rezortu vnútra, ktorý preverí nastavené opatrenia v praxi. V období rokov 2029 až 2031 sa plánuje rozšírenie systému na širšie portfólio budov a vznik nadrezortnej organizácie pre facility manažment. Vláda očakáva, že opatrenia prinesú štátu postupne významné úspory, efektívnejšie riadenie majetku a kvalitnejšie pracovné podmienky pre štátnych zamestnancov.


Zdroj: SITA.sk - Štát chce lepšie hospodáriť s budovami v jeho správe, vznikne nový koordinačný orgán © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Všetko pre vašu záhradu: Tesco ponúka viac ako 1 100 produktov pre malých aj veľkých pestovateľov
<< predchádzajúci článok
Desať sekúnd, ktoré zmenia vaše leto: vymeňte dioptrické okuliare za slnečné

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 