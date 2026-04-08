Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
08. apríla 2026
Štát chce lepšie hospodáriť s budovami v jeho správe, vznikne nový koordinačný orgán
8.4.2026 (SITA.sk) -
Vláda v stredu schválila Implementačný plán Stratégie spravovania budov štátnej správy, ktorý má priniesť systémové zmeny v starostlivosti o nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Materiál na rokovanie kabinetu predložil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Implementačný plán nadväzuje na stratégiu schválenú v auguste 2025 a reaguje na dlhodobé nedostatky v správe štátnych budov, najmä v oblasti koordinácie obnovy, energetického a facility manažmentu či efektívneho využívania administratívnych priestorov.
Jeho cieľom je efektívnejšie využívanie verejných zdrojov, transparentnejšie riadenie, zlepšenie pracovného prostredia pre štátnych zamestnancov a zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Schválený materiál je súčasťou reformy spravovania budov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.
Navrhované opatrenia sú rozdelené do piatich strategických oblastí – centralizovaná a efektívna správa budov, digitalizácia a dátové riadenie, energetická efektívnosť a uhlíková neutralita, finančná udržateľnosť a moderné pracovné prostredie. Realizovať sa majú v rokoch 2026 až 2028, pričom ďalšie opatrenia sú plánované na obdobie rokov 2029 až 2031.
Kľúčovým krokom bude zriadenie Ústredného koordinačného orgánu pre správu administratívnych budov v rámci Ministerstva vnútra SR. Tento útvar bude metodicky usmerňovať a koordinovať činnosti štátnych orgánov pri správe budov, riadiť investície do ich obnovy, zabezpečovať energetický manažment vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie a pripravovať podmienky pre centralizované spravovanie majetku štátu. Zároveň bude vydávať záväzné stanoviská k prenájmu či nadobúdaniu administratívnych priestorov.
Súčasťou reformy bude aj pravidelná „Správa o stave spravovania a nakladania s administratívnymi budovami“, ktorá zhodnotí technický stav budov, ich energetickú náročnosť, náklady na prevádzku, mieru využitia aj plánované investície. Dokument má zároveň identifikovať prebytočný majetok štátu a navrhnúť jeho efektívne využitie, napríklad formou prenájmu alebo predaja. Prvá správa má vzniknúť za rok 2026 a následne sa bude pripravovať každé dva roky.
Reforma sa bude realizovať v dvoch etapách. V rokoch 2026 až 2029 sa počíta so zriadením koordinátora a pilotným projektom na budovách rezortu vnútra, ktorý preverí nastavené opatrenia v praxi. V období rokov 2029 až 2031 sa plánuje rozšírenie systému na širšie portfólio budov a vznik nadrezortnej organizácie pre facility manažment. Vláda očakáva, že opatrenia prinesú štátu postupne významné úspory, efektívnejšie riadenie majetku a kvalitnejšie pracovné podmienky pre štátnych zamestnancov.
Zdroj: SITA.sk - Štát chce lepšie hospodáriť s budovami v jeho správe, vznikne nový koordinačný orgán © SITA Všetky práva vyhradené.
Cieľom je efektívnosť a úspory
Vznikne nový koordinačný orgán
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Všetko pre vašu záhradu: Tesco ponúka viac ako 1 100 produktov pre malých aj veľkých pestovateľov
<< predchádzajúci článok
Desať sekúnd, ktoré zmenia vaše leto: vymeňte dioptrické okuliare za slnečné
