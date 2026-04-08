Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albert
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Všetko pre vašu záhradu: Tesco ponúka viac ako 1 100 produktov pre malých aj veľkých pestovateľov


Zdieľať
8.4.2026 (SITA.sk) - Či už ide o nadšených pestovateľov s rozľahlým pozemkom, alebo tých, ktorí si budujú svoju zelenú mestskú džungľu na malom balkóne, zákazníci už v týchto dňoch nájdu v Tescu všetko potrebné pre svoju vášeň. Od kvalitného náradia pod novou vlastnou značkou Wildbull a širokého výberu semien až po štýlový záhradný nábytok, ktorý premení každý exteriér na dokonalé miesto na relax – Tesco pod jednou strechou ponúka viac ako 1 100 kvalitných záhradných produktov za skvelé ceny.


"Či už hľadáte len zopár semienok na balkón, alebo potrebujete kompletne vybaviť veľkú záhradu novým nábytkom a náradím – našu jarnú ponuku pre záhrady sme pripravili tak, aby si vybral skutočne každý. Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom maximálny komfort, kde spolu s bežným nákupom do domácnosti nájdu na jednom mieste aj všetko potrebné na svoj relax v exteriéri," hovorí Martin Bulla, komerčný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Od mestského balkóna až po veľký sad


Tesco tento rok opäť prichádza s mimoriadne bohatou ponukou pre všetkých, ktorí milujú prácu s pôdou. Už od konca januára sú v predajniach Tesco dostupné semená kvetín a zeleniny, široký výber cibuľovín či sadeníc, ako aj záhradných substrátov, záhradnej chémie či hnojív. Samozrejmosťou je rozmanitá ponuka kvetináčov všetkých tvarov a veľkostí vrátane hrantíkov a ďalších typov špeciálne určených na pestovanie na balkónoch alebo terasách.

Pre každý pestovateľský úspech je nevyhnutné aj kvalitné náradie – v ponuke Tesca zákazníci nájdu široký výber ručného náradia od ručnej pílky až po záhradnícke nožnice, ako aj dôležité doplnky a ochranné pomôcky. Pre náročnejšie úlohy je pripravená kvalitná záhradná technika – v regáloch hypermarketov nebudú chýbať reťazové píly, elektrické nožnice, krovinorezy či drvič záhradného odpadu.

WILDBULL: sila a spoľahlivosť bez kompromisov


Absolútnou novinkou v tohtoročnej ponuke záhradnej techniky je exkluzívna vlastná značka Tesca WILDBULL, ktorú zákazníci nenájdu nikde inde. Produkty tejto značky sú ako stvorené pre tých, ktorí pri práci v záhrade hľadajú výkon, odolnosť a férovú cenu.

"Rodina produktov WILDBULL bola vyvinutá pre používateľov, ktorí nechcú robiť kompromisy medzi kvalitou a cenou. Či už ide o údržbu zelených plôch alebo náročnejšie záhradné práce, technika WILDBULL je spoľahlivým partnerom pre každodenné používanie," dopĺňa Martin Bulla.

Štýlový relax v exteriéri


Záhrada však nie je len o práci, ale najmä o zaslúženom odpočinku. Už teraz si zákazníci môžu vybrať zo základnej ponuky kempingového vybavenia, vybraných kusov nábytku a doplnkov. Plný sortiment záhradného nábytku, slnečníkov či pohodlných podsedákov dorazí do siete hypermarketov Tesco v pondelok 27. apríla. Tesco si na túto sezónu pripravilo štyri špeciálne ponuky na nábytkové zostavy. Ich ceny sa pohybujú v rozpätí od 50 EUR do 250 EUR, čo zaručuje vynikajúci pomer kvality a ceny pre každú domácnosť.

Kompletný sortiment viac ako 1 100 produktov pre tohtoročnú záhradu je k dispozícii najmä v sieťach hypermarketov Tesco, kde zákazníci nájdu najširší výber. Vybrané produkty a zúžený sortiment na základnú údržbu záhrad a balkónov sú dostupné aj v supermarketoch Tesco na celom Slovensku. Vybraná ponuka Tesca Všetko pre vašu záhradu je dostupná aj na webe Tesca.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Všetko pre vašu záhradu: Tesco ponúka viac ako 1 100 produktov pre malých aj veľkých pestovateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 