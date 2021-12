Štát chce novelou pomôcť firmám, ktorých „nepozornosť“ spôsobila výmaz z obchodného registra

Za každé pracovné miesto treba bojovať

Za výmaz môže ich nepozornosť

nepozornosťou

Mala by existovať aj ďalšia možnosť

9.12.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosti, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro, a následne boli vymazané z obchodného registra, budú môcť podľa všetkého ďalej fungovať.Vláda totiž v stredu na návrh Ministerstva spravodlivosti SR schválila novelu Obchodného zákonníka. Ministri taktiež súhlasili, aby parlament o zmenách rokoval zrýchlene.Rezort spravodlivosti v materiáli vysvetľuje, že dotknutým spoločnostiam ostáva po ich vymaže z obchodného registra v zásade len zákonná možnosť vyvolať konanie o dodatočnej likvidácii a v rámci nej ukončiť svoju činnosť. To sa však dotkne nielen spoločníkov firiem ale aj ich zamestnancov a obchodných partnerov.„V súčasnej ekonomickej situácii, ktorá je mimoriadne poznačená šírením pandémie a právnou neistotou, je však namieste bojovať za každé pracovné miesto a každú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť," zdôvodňuje zmeny ministerstvo.Zároveň dodáva, že štatutárne orgány podľa neho „snáď lenopomenuli" povinnosť, ktorá voči Obchodnému registru existovala od roku 2009, pričom sa k nej v roku 2019 pridali aj právne následky spočívajúce v hrozbe výmazu z obchodného registra.Počet spoločností, ktorých sa uvedený problém týka nie je podľa rezortu zrejme vysoký a intenzívne s nimi komunikuje.Pre vymazane subjekty by pritom mala okrem dodatočnej likvidácie existovať aj iná možnosť. Touto je obnovenie zápisu v obchodom registri, ktoré umožní pokračovanie ich činnosti.„Táto možnosť sa navrhuje zasadiť do rámca civilného mimosporového procesu a v rámci neho sa navrhuje podradiť pod konania o niektorých veciach právnických osôb. Výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu," vysvetľuje ministerstvo.Týkať sa to bude iba tých firiem, ktoré boli vymazané pre nesplnenie povinnosti premeny menovitej hody, a to bol aj jediným dôvod ich výmazu.