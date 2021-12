AAA AUTO zajtra otvorí pobočky s ponukou vyše 5 000 áut, vozidlá môžete stále kupovať aj online

Zdražovanie automobilov bude pokračovať aj v roku 2022

Celý proces kúpy či predaja auta online je jednoduchý

Autá aj pracovníci sú pripravení, dodržiavajú sa prísne pravidlá

9.12.2021 (Webnoviny.sk) -"Sme radi, že po pätnástich dňoch, kedy boli naše autocentrá pre verejnosť zatvorené, môžeme opäť privítať zákazníkov v pobočkách. Z nariadenia vlády je ale zrejmé, že osobne na pobočku si môžu prísť vybrať automobil len tí, ktorí spĺňajú režim OP, čiže osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a osoby, ktoré sú kompletne zaočkované. Pre nezaočkovaných sme naďalej pripravení predávať vozidlá aj online cestou, a to pri dodržiavaní najprísnejších hygienických štandardov. Na zaistenie bezproblémového online predaja vozidiel sme posilnili kapacitu call centra a taktiež kapacitu predajcov, ktorí zákazníkom autá doručujú. Celý proces je už veľmi dobre vyskúšaný z minulých lockdownov a ľudia sa ho naučili bez problémov využívať. Rovnako jednoduché je u nás auto online aj predať," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna."Chcela by som pripomenúť tým, ktorí sa o kúpe automobilu ešte len rozhodujú, že zdražovanie vozidiel je v plnom prúde a podľa našich predikcií bude aj naďalej pokračovať. Preto nečakajte a kúpu auta zrealizujte ešte pred Vianocami alebo do konca tohto roka. Novoročné zľavy sa tentokrát nedajú očakávať, nakoľko pre zdražovanie očakávame ďalší rast cien v priebehu celého roka 2022," informuje Karolína Topolová.Ľudia si môžu vybrať a zarezervovať vozidlá, o ktoré majú záujem, na stránkach www.aaaauto.sk alebo www.mototechna.sk . Následne sa na zelenej linke call centra 0800 100 100 s operátorom dohodnú na mieste a čase odovzdania automobilu. Vydezinfikované auto na dohodnuté miesto pristaví predajca vybavený ochrannými pomôckami. Predaj auta je možný taktiež realizovať cez call centrum.AAA AUTO a Mototechna svoje vozidlá a pobočky pravidelne dezinfikujú a taktiež kontrolujú zdravotný stav svojich zamestnancov. Testovacie jazdy vykonávajú predajcovia dodržiavajúci všetky hygienické zásady, ktoré spoločnosť prísne kontroluje. "Individuálne cestovanie vlastným vozidlom namiesto verejnej dopravy je v dobe rôznych epidémií jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré pomáhajú vyhnúť sa nákaze," pripomína Karolína Topolová. "Na zaobstaranie auta na splátky vám vieme u našich renomovaných partnerov zaistiť úvery výhodnejšie ako v banke," doplnila.Informačný servis