Štát chce zdravotnícky personál motivovať k štúdiu finančne

Bratislava 5. septembra (TASR) – Štát chce riešiť nedostatok zdravotných sestier finančnou motiváciou počas ich štúdia. Po novom by sa tak o takzvaný stabilizačný príspevok mohli uchádzať študenti vysokých škôl v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, v roku 2018 aj súčasní študenti druhého a tretieho ročníka. Zámer z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v stredu odsúhlasila vláda.Obe ministerstvá si uvedomujú, že štát musí zapracovať, aby zabránil odlevu zdravotného personálu do zahraničia.konštatuje sa v predloženom dokumente, ktorý vypracoval Inštitút zdravotnej politiky.Ak by sa chýbajúce kapacity mali doplniť len prostredníctvom nových študentov, tak by sa ich počty museli zvýšiť radovo v desiatkach percent. Ministerstvá zdravotníctva a školstva preto navrhujú, aby sa nedostatok zdravotníckeho personálu riešil nielen zvyšovaním počtu prijatých študentov na vysokých školách, ale aj finančnou motiváciou, takzvaným stabilizačným príspevkom vo výške 2000 eur pre jedného takéhoto študenta na akademický rok. V prípade získania stabilizačného príspevku sa študent zaviaže, že po úspešnom ukončení štúdia bude na území SR poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť.Pri aplikácii stabilizačného príspevku sa predpokladajú dve alternatívy zvýšenia počtu sestier, ktoré zostanú v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR s percentuálnym podielom 75 percent a 100 percent.Z analýzy vyplýva, že zdravotnícke povolanie lekár sa postupne doplňuje a že zdravotnícke povolanie sestra bude svoj deficit ešte viac zvyšovať. V nemocniciach chýba v súčasnosti 1020 sestier, v roku 2030 to má byť takmer 10.000. Do výkonu zdravotníckeho povolania sestra nastupuje len 44 percent absolventov, ktorí ukončili bakalársky študijný program ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia. Z tohto dôvodu navrhujú ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo školstva akútne stabilizovať absolventov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v SR.Štát chce výrazne zvýšiť počet študentov zdravotných odborov, priemerne zo 100 vyštudovaných sestier nastúpi do praxe 42 percent. Zvyšný počet nedoštuduje alebo nastúpi do praxe mimo SR.