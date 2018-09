Slovenská finančná správa bude spolupracovať s Maldivami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 5. septembra (TASR) – Slovenská finančná správa bude odovzdávať svoje skúsenosti Maldivskej daňovej správe (Maldives Inland Revenue Authority – MIRA). Zapojila sa totiž do spoločného programu Organizácie spojených národov (OSN) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na podporu rozvojových krajín s názvom Daňoví inšpektori bez hraníc.Expert finančnej správy sa vďaka tomuto projektu bude v nasledujúcich mesiacoch aktívne podieľať na výkone daňových kontrol, zapojí sa do vzdelávania maldivských daňových kontrolórov a svoje skúsenosti využije aj pri novelizácii maldivských daňových zákonov. Finančná správa uviedla, že program Daňoví inšpektori bez hraníc predstavuje pre ňu jedinečnú príležitosť prezentovať výsledky svojej práce v oblasti medzinárodného zdaňovania a stať sa inšpiráciou pre iné daňové správy.Generálny riaditeľ MIRA Yazeed Mohamed v správe pre médiá uviedol, že je to prvýkrát, čo MIRA žiada o technickú asistenciu prostredníctvom tohto programu a jeho očakávania, najmä v oblasti riešenia problematických oblastí medzinárodného zdaňovania a zvyšovania kvality práce daňových kontrolórov, sú pomerne vysoké.informovala finančná správa.Program Daňoví inšpektori bez hraníc (Tax Inspectors without Boarders) vznikol v roku 2015 ako spoločná iniciatíva organizácií OECD a OSN, s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám napredovať v daňových oblastiach. Program je financovaný z fondov OSN a je zameraný na technickú podporu v legislatíve a praktickú pomoc pri výkone daňových kontrol. V súčasnosti je do neho zapojených 11 partnerských štátov, ako napríklad Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, ktoré cez svojich expertov poskytujú rozvojovým krajinám technickú pomoc. Od augusta 2018 do tejto vybranej skupiny partnerských štátov patrí aj Slovenská republika.