Štát ide zachraňovať cestovné kancelárie a ich klientov, vláda čoskoro predstaví opatrenia

9.4.2020 - Štát by mal v najbližších dňoch predstaviť konkrétne opatrenia na záchranu cestovných kancelárií a ochranu klientov. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol minister dopravy Andrej Doležal.Ako dodal, pracujú na nich spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR, poznajú ich podobu, no zatiaľ ich nechcel presne konkretizovať."Ide nám o tom, aby nepadli cestovky a klienti neprišli o svoje peniaze. Máme tú formu, ale nechcem o tom hovoriť," povedal minister.Zároveň informoval o podobe programového vyhlásenia vlády za oblasť dopravy. Jeho prioritami budú výstavba nájomných bytov a pokračovanie vo výstavbe strategickej infraštruktúry štátu.Pre rezort dopravy je aktuálne dôležitá aj téma mýtneho tendra. Doležal uistil, že kroky nového vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) budú viesť k auditu súčasnej situácie v NDS a k príprave nového mýtneho tendra."Chceme veľmi úzko spolupracovať s Ministerstvo financií SR, aby bol nový tender nastavený optimálne," vyhlásil minister.