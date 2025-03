Štát mierne navýšil počet probačných úradníkov, stále ich je však nedostatok

Postupné navýšenie počtu úradníkov

Nedostatok probačných úradníkov

14.3.2025 (SITA.sk) - Od začiatku tohto roku pribudlo na slovenských súdoch 10 probačných a mediačných úradníkov, ich celkový počet je teda 106. Pre agentúru SITA to uviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR Robert Fico ešte v apríli 2024 po návšteve rezortu upozornil na nedostatok probačných úradníkov. Podľa Fica ich vtedy bolo 80, no potrebných je okolo 300.„Napriek prebiehajúcej konsolidácii si štát uvedomuje význam postavenia probačného a mediačného úradníka v otázke práce s odsúdenými,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti s tým, že už v roku 2024 sa vďaka programom v rámci národného projektu Šanca na návrat 2 doplnil stav probačných a mediačných úradníkov o troch.„Ministerstvo spravodlivosti SR bude naďalej pracovať na postupnom navýšení ich počtu tak, aby bol zabezpečený riadny výkon ich probačnej a mediačnej činnosti bez systémových prekážok, a tým aj efektívny a účelný proces resocializácie odsúdeného do spoločnosti,“ doplnil rezort.Na skutočnosť, že štát nemá dostatok probačných úradníkov ani monitorovacích náramkov upozornila v súvislosti s novelizáciu Trestného zákona aj Nadácia Zastavme korupciu. Podľa nej novela okrem iného spôsobila, že narástol počet väzňov, ktorým zmenili trest na domáce väzenie.„Nejde pritom len o páchateľov korupcie, ale aj ďalšej trestnej činnosti. Kým v roku 2022 sa to podľa údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže týkalo len 16 odsúdených, od augusta 2024 do konca roka išlo domov až 126 väzňov,“ zdôraznila nadácia. Ako ďalej uviedla, podmienky na premenu trestu však splnilo omnoho viac odsúdených, konkrétne 1 950 osôb.„Aby sa všetci nedostali von, minister spravodlivosti menil svoj vlastný interný rozkaz. Zúžil ním okruh osôb, ktoré môžu žiadať o premenu trestu,“ uviedla nadácia s tým, že dôvodom je práve nedostatok probačných úradníkov a monitrovacích zariadení. Novela Trestného zákona totiž podľa Zastavme korupciu nepočítala so žiadnym prechodným obdobím, čo v praxi spôsobilo problémy.