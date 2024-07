Štát musí investovať do vlastnej bezpečnosti, vyhlásil Pellegrini po návšteve ministerstva obrany (foto+video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.7.2024 (SITA.sk) - Ak chce štát zabezpečiť bezpečnosť občanov, musí do tejto oblasti investovať finančné prostriedky. Na stredajšej tlačovej konferencii po návšteve ministerstva obrany to povedal prezident Peter Pellegrini . Podľa hlavy štátu môže ísť v tejto súvislosti o vysoké sumy, tie však zagarantujú obranyschopnosť SR.„Tie zbraňové systémy sú naozaj extrémne drahé, ale Slovensko dnes musí investovať," vyhlásil prezident s tým, že investície sú potrebné napríklad do protivzdušnej obrany , ale aj v oblasti pozemných jednotiek.„Jednoducho musíme vedieť túto krajinu obrániť aj sami," povedal Pellegrini s poukazom na článok 3. Zmluvy o Severoatlantickej aliancii.Ten deklaruje, že členské štáty musia byť pripravené v prípade útoku sa brániť sami pokým im spojenci prídu na pomoc.„Preto plne podporujem všetky modernizačné projekty," doplnil prezident.