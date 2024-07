Prezident Pellegrini sa vyjadril k prípadnému organizovaniu okrúhleho stola politikov, všetko závisí od stretnutia s Ficom

24.7.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo veci prípadnej organizácie okrúhleho stola koaličných a opozičných politikov zameraného na upokojenie atmosféry v spoločnosti počká na úplný návrat Roberta Fica k povinnostiam predsedu vlády. Ako v stredu ďalej uviedol pre médiá, bilaterálne stretnutie s premiérom by mohol absolvovať koncom augusta.„Samozrejme, v témach, kde si myslím, že by Slovensko nemalo zostať rozdelené, ale témy, ktoré nás spájajú, tam budem mať ambíciu, aby sme sa mohli stretnúť," povedal prezident.Doplnil, že pri témach, kde cíti, že je možnosť nájsť jednotu sa bude snažiť aj o stretnutie celého politického spektra v rámci parlamentu.„Ale pôjdeme krok za krokom. Najprv by som rád absolvoval, ako prezident, oficiálne bilaterálne stretnutie s pánom premiérom," doplnil Pellegrini.