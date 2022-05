Štát musí podľa Čekovského brániť médiá pred útokmi na ich nezávislosť, rovnako dôležitá i ochrana novinárov

Ochrana novinárov je dôležitá

Mnohé z útokov ostali nepotrestané

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) zdôraznil, že štát musí brániť médiá pred útokmi na ich nezávislosť.Z tohto dôvodu je podľa neho dôležité, že sa nový mediálny zákon dostal do finálnej fázy a na aktuálnej schôdzi by ho mal schváliť parlament. Slobodné a nezávislé médiá vníma ako podmienku slobodnej a demokratickej spoločnosti.V nadväznosti na vraždu novinára a jeho snúbenice, ktorá sa udiala pred štyrmi rokmi, považuje za dôležité dnes aj počas Svetového dňa slobody tlače, hovoriť o ochrane novinárov a prijímať také opatrenia, ktoré novinárom zlepšia podmienky výkonu ich práce.Čekovský to uviedol vo svojom stanovisku, ktoré poskytol Matúš Mandrák z mediálneho tímu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). „Nemali by sme však ostať stáť na polceste. V programovom vyhlásení vlády sme sa zaviazali vypracovať garancie pre nezávislý výkon novinárskeho povolania a najlepšie to zabezpečí ústavný zákon o slobode médií. Som rád, že ministerstvo kultúry na jeho znení pracuje,“ poznamenal Čekovský.Šéf mediálneho výboru podotkol, že Rada Európy za rok 2021 eviduje v členských krajinách tejto organizácie 282 hrozieb pre slobodu tlače. Rada Európy tiež upozornila na 82 prípadov útokov na bezpečnosť a fyzickú integritu novinárov.Vlani zostalo nepotrestaných 26 útokov na novinárov a 56 novinárov bolo odsúdených na pobyt vo väzení.