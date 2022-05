Za obete pandémie symbolicky dýcha už 25 spomienkových líp, najnovšia v bratislavskej Petržalke

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Výnimočný strom bude stáročia pripomínať ľudí, ktorým vzal život koronavírus.Už 25 unikátnych stromov symbolicky žije a dýcha za zosnulé obete Covidu-19 naprieč celým Slovenskom. Tú dvadsiatupiatu vysadili v pondelok 2. mája na Holíčskej ulici v bratislavskej Petržalke. Bratislavská mestská časť sa zapojila do celoslovenského projektu tvorby Živých pietnych miest. Projekt od minuloročnej jesene realizuje občianske združenie Skutočné obete, ktoré spája priamych pozostalých."Lipy, ktoré vysádzame po celom Slovensku, spájajú nielen rodiny a priateľov obetí, zdravotníkov, záchranárov a ostatných, ktorí boli pandémiou zasiahnutí, ale aj pracovníkov ďalších inštitúcií, organizácií a samospráv, ktorí sa v snažili zabrániť šíreniu vírusu a ochrániť zraniteľné skupiny. Výsadbou týchto výnimočných stromov tak prejavujeme úctu a pietu zosnulým a zároveň vďaku tým, ktorí pomáhali v boji s pandémiou. Pandemická situácia sa zlepšuje a dúfame, že sa koronavírus už nikdy v takej sile nevráti, no na tragické obdobie a jeho obete nikdy nezabudneme," uviedla Lenka Straková z OZ Skutočné obete.Výsadbu lipy sprevádzalo slávnostné spomienkové podujatie za účasti zasiahnutých rodín, počas ktorého strom symbolicky zaliali a obetiam venovali minútu ticha. Miesto označuje pamätná tabuľa."Pandémia sa dotkla v mnohých ohľadoch aj našej Petržalky. Brzdila dôležité projekty, fungovanie úradu, no naučila nás spomaliť, prehodnotiť svoje priority. Nech je táto lipa spomienkou na našich zosnulých, vďakou tým, ktorí boj s pandémiou nevzdali a zároveň nádejou na novú a lepšiu budúcnosť," povedal na pietnom akte starosta Petržalky Ján Hrčka.Slávnostného podujatia sa zúčastnil aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. BSK v krízovom období spustil veľkokapacitné očkovacie centrum, v ktorom očkovali až 4 000 ľudí denne."Je mi ľúto každej jednej obete, ktorá podľahla koronavírusu. Preto dnešné spomienkové podujatie vnímam ako vzácny prejav úcty venovaný práve im. Pandémia prehodnotila naše priority a ukázala, že hodnota života a zdravia je to najcennejšie. Verím, že pandémia, ako sme ju zažili na jej vrchole, je už za nami a všetko sa vráti do normálneho života. Rád by som sa zároveň poďakoval ľuďom za to, že boli zodpovední a prijímali opatrenia, i keď sa to niektorým nepáčilo. Tak isto ma teší, že sme ako župa pridali ruku k dielu, okamžite reagovali na situáciu, vyrazili do terénu, pomohli mnohým ľuďom, čoho cieľom bola ochrana života a zdravia. Preto sme sa rozhodli zriadiť aj najmodernejšie a najbezpečnejšie veľkokapacitné očkovacie centrum na Slovensku, kde sme podali viac ako 350 000 vakcín. Vďaka nemu má BSK najvyššiu mieru zaočkovanosti spomedzi všetkých krajov," povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba."Nečakali sme to, pandémia nás zasiahla nepripravených. Šokovala, paralyzovala a prinútila urobiť také ústupky a zmenu správania, aké sme ešte nezažili. Zo dňa na deň sme sa stali postavami, a mnohí aj hrdinami, skutočnej reality nevšedných dní. Žiaľ, jej obeťami sa stali mnohokrát tí najzraniteľnejší. A kvôli nim sa tu dnes stretávame a vytvárame jedno z miest, kde si môžeme v tichosti uctiť ich pamiatku.Dnes už nie sme nepripravení. To, ako vyjde človek z krízových a neštandardných situácií ho nejakým spôsobom definuje. Sme silnejší, skúsenejší. A hoci pandémia stále úplne neskončila, vraciame sa k bežnému životu a nepríjemné skúsenosti chceme mnohokrát, a úplne pochopiteľne, vytesniť z pamäte. To, načo by sme ale naozaj zabudnúť nemali, sú skutoční ľudia, ktorí podľahli. Skutočné obete, ktoré by inak boli stále medzi nami," povedal na záver poslanec Petržalky a BSK Ján Karman.OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta vlani na jeseň. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, v obci Lúčka a v obci Kamenica nad Cirochou, v Senci, Zvolene, Lučenci, Poltári, v areáli spoločnosti Slovnaft v Bratislave, v Novej Bani a Turčianskych Tepliciach. Pokračovať budú túto jar ešte v Čadci a neskôr na jeseň v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez www.skutocneobete.sk OZ Skutočné obete vybralo na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.Viac o projekte na www.skutocneobete.sk Informačný servis