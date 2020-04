Štát nám nad 250 ľudí zatiaľ nepomáha, firma v Banskobystrickom kraji ohlásila hromadné prepúšťanie

Nejde o posledné prepúšťanie

Pokračovali v tradícii výroby nábytku

6.4.2020 - Hromadné prepúšťanie 47 zamestnancov z oblasti výroby nábytku eviduje v Banskobystrickom kraji Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). „Hromadné prepúšťanie je nahlásené na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec,“ uviedla pre agentúru SITA Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR.Prepúšťanie pre agentúru SITA potvrdil generálny riaditeľ firmy Ekoltech spol. s r.o. Ján Vrabec s tým, že dôvodom je pokles objednávok a tržieb. Výrobu podľa neho museli v pondelok úplne zastaviť.„Situácia sa denne mení a možno nejde o posledné hromadné prepúšťanie. Štát nám nad 250 ľudí zatiaľ nepomáha, pričom my máme v súčasnosti 920 zamestnancov,“ povedal generálny riaditeľ a dodal, že posledné dva týždne vyrábali len s jednou zmenou a oddnes museli výrobu zastaviť úplne.„Ľudia sú doma zaplatení 60 percentami predbežne do konca apríla. V 17. týždni by sme chceli opäť začať vyrábať s jednou zmenou, ale dnes nie je nič isté,“ konštatoval Vrabec.Spoločnosť Ekoltech spol. s r.o. vznikla v roku 1998, keď oživila výrobu v bývalom výrobnom podniku Mier a pokračovala vo viac než 100-ročnej tradícii výroby nábytku vo Fiľakove.Hromadné prepúšťanie je firma povinná oznámiť ústrediu práce. Za hromadné prepúšťanie sa považuje rozviazanie pracovného pomeru s aspoň 10 zamestnancami, ak firma zamestnáva od 21 do 99 zamestnancov.V prípade, že má spoločnosť od 100 do 299 zamestnancov, za hromadné prepúšťanie sa počíta rozviazane pomeru s aspoň 10 percentami zamestnancov. Ak firma zamestnáva viac ako 300 ľudí, musí ústrediu práce hlásiť prepustenie minimálne 30 zamestnancov.