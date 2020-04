Zavádzajú sa nové pravidlá pre prácu z domu, zamestnávateľ môže home office aj nariadiť

Právo zamestnanca na home office

Čerpanie dovolenky

Nariadená práca z domu

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávateľ môže od soboty nariadiť zamestnancovi tzv. home office v jeho domácnosti. V sobotu 4. apríla totiž nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú nové pravidlá práce z domu.Ako v tlačovej správe upozornil Štepán Štarha z advokátskej kancelárie Havel &Partners, doteraz mohol ísť zamestnanec na tzv. home office, len ak mal súhlas zamestnávateľa, alebo ak sa na tom obaja dohodli."Po novom môže zamestnávateľ sám nariadiť zamestnancovi home office v jeho domácnosti. Nerešpektovanie tohto príkazu zamestnávateľa by mohlo zakladať zodpovednosť zamestnanca podľa Zákonníka práce," uviedol.Zároveň sa zavádza aj právo samotného zamestnanca na home office v jeho domácnosti. "Aj keď znenie novely explicitne neuvádza, že zamestnanec iba oznámi zamestnávateľovi home office, zákon to ani nevylučuje," uviedol Šarha.Právo zamestnanca pracovať z domu je však podľa neho obmedzené tým, že zamestnanec sa môže domáhať home office, len ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti."Zamestnanec teda nebude môcť odísť na home office, ak ho zamestnávateľ napríklad bude nevyhnutne potrebovať na pracovisku," upozornil. V prípade rozporu bude na zamestnávateľovi, aby preukázal také prevádzkové dôvody, ktoré by si vyžadovali prítomnosť zamestnanca.Tieto dôvody musia byť vážne a súvisieť s prevádzkou. Aj pri týchto zmenách podľa Šarhu stále platí, že vykonávanie práce z domácnosti musí umožňovať samotný druh práce, ktorú zamestnanec vykonáva.V novele Zákonníka práce sa v záujme udržania pracovných miest upravujú ustanovenia o organizácii pracovného času, určení čerpania dovolenky, či prekážok v práci. Rozvrhnutie pracovného času bude zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšom období, a s platnosťou najmenej na týždeň.Čerpanie dovolenky bude zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred a ak ide o čerpanie dovolenky z minulého roka, tak najmenej dva dni vopred. V súčasnosti pritom musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.Zavádza sa pravidlo o možnosti zamestnávateľa prikázať prácu z domácnosti zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná a nevyhnutná."Rovnako sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napríklad potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku," uviedol rezort práce a sociálnych vecí.