Štát nebol na skríningové testovanie pripravený, ZMOS kritizuje aj chýbajúce certifikáty

Financie zo štátu by nemuseli stačiť

Horšie okresy si testovanie zopakujú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vzhľadom na chýbajúce certifikáty nebol štát na celoplošné skríningové testovanie až tak dobre pripravený. Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Celoplošné testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 , na ktoré prišla väčšina ľudí počas uplynulého víkendu, podľa neho ukázalo, že samosprávy zvládajú svoje povinnosti dobre a vedia navzájom spolupracovať.„V mnohých prípadoch sa mimoriadne osvedčila vzájomná medziobecná spolupráca. Z regiónov máme informácie, že komunikácia s okresnými úradmi bola dobrá, máme však aj okresy, v ktorých to starostovia a primátori na základe vlastných skúseností nevedia povedať, nakoľko sa museli spoľahnúť na seba a svoju vynaliezavosť,“ povedal Kaliňák.Pred celoplošným testovaním vláda avizovala, že samosprávy dostanú päť eur za každý vykonaný test. ZMOS však upozorňuje, že záujem obyvateľov o januárové celoplošné testovanie je nižší, než bol záujem obyvateľov pri testovaní v novembri minulého roku.Avizovaná finančná suma, ktorú štát poskytne mestám a obciam za jeden vykonaný test, by tak nemusela stačiť na pokrytie nákladov spojených s celoplošným testovaním. ZMOS preto očakáva, že štát bude na túto skutočnosť prihliadať pri dofinancovaní oprávnených výdavkov samospráv.Celonárodné skríningové testovanie sa skončí v stredu 27. januára. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) avizoval, že v piatok 29. januára predstaví výsledky celonárodného skríningu, po ktorom bude Slovensko rozdelené na 36 okresov s lepšími výsledkami a 37 okresov s horšími výsledkami.Okresy s horšími výsledkami budú skríningové testovanie opakovať. Ich obyvatelia budú napríklad pri ceste do práce povinní mať pri sebe certifikát o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní. Zákaz vychádzania aktuálne platí do 7. februára. Predstavitelia vlády avizovali, že po 7. februári bude krajinu čakať zmierňovanie opatrení.