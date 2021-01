ZP Union sponzoruje lekárom prístup do svetovej lekárskej knižnice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Union zdravotná poisťovňa podporuje vzdelávanie slovenských lekárov a preto významne finančne prispela Slovenskej lekárskej komore na zakúpenie prístupov pre všetkých jej členov do elektronickej lekárskej knižnicea databázy. "Naši zdravotníci v nich nájdu okrem iného aj najnovšie medicínske poznatky v súvislosti s ochorením Covid-19," upozorňuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ZP Union.je prehľadná a neustále sa aktualizuje. Lekári prostredníctvom nej majú k dispozícií digitálny prístup k tisíckam diagnóz a informáciám o ich následnom riešení. Tieto informácie sú doplnené pracovnými postupmi, videami medicínskych procedúr, fyzioterapeutickými videami, ako aj veľkým množstvom obrazovej dokumentácie.je pre lekárov aktualizovaným zdrojom informácií pre porovnávaciu klinickú diagnostiku. Obsahuje viac ako 2000 diagnóz, poznatky o interakciách liekov, informácie o laboratórnych testoch, ktoré uľahčujú laboratórnu prípravu, viac ako 3200 príručiek na vzdelávanie, stovky videí a algoritmov na diagnostiku a liečbu, ako aj tisíce obrázkov na vizuálnu podporu.Viac sa o možnostiach prístupu do elektronickej lekárskej knižnice a databázy lekári môžu dozvedieť aj na stránkach Slovenskej lekárskej komory alebo na stránke i-med Tento projekt na základe dohody so Slovenskou lekárskou komorou trvá do 31.3.2021. Veríme, že elektronická lekárska knižnica a databáza budú lekárom nápomocné pri rozširovaní medicínskych poznatkov.Informačný servis