Štát neinformoval samosprávy o možnej distribúcii samotestov a otázna je aj ich likvidácia

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Samosprávy o možnej distribúcii samotestov zatiaľ štát neinformoval. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zatiaľ nikto v tejto téme nekontaktoval s požiadavkou, riešením ani možnosťami spolupráce. Pre agentúru to SITA uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie združenia Michal Kaliňák Aj teraz budú preto podľa Kaliňáka riešiť túto záležitosť mestá a obce individuálne, v závislosti od veľkosti samosprávy, disponibilných personálnych možností a s prihliadnutím na logistiku. Otázne však podľa neho zostáva, akým spôsobom bude zabezpečená likvidácia samotestov.Pravdepodobne by totiž rovnako ako ostatné antigénové testy mali patriť medzi nebezpečný odpad, ktorý bude navyše v prípade pozitívneho výsledku aj nebezpečným kontaminovaným odpadom.„Zdá sa však, že štát aj v tejto situácii, keď si nedokáže poradiť, posúva riešenie na mestá a obce,“ uviedol riaditeľ Kancelárie ZMOS-u.Ako doplnil, už pred rokom počas nástupu prvej vlny začali v rámci svojich možností s distribúciou rúšok, potravín alebo aj liekov. Niektoré obce na účel prvého kontaktu vytvorili pracovnú pozíciu COVID asistenta.Minister zdravotníctva Marek Krajčí v utorok informoval, že štát stratégiu distribúcie 35 miliónov samotestov stále pripravuje. „Buď sa budú testy posielať do domácností, alebo si ich budú môcť občania vyzdvihnúť na okresných úradoch. Ešte sa rozhodne, či ich bude distribuovať samospráva,“ povedal.Samotesty by sa podľa neho mohli používať pri príchode zamestnancov do práce či v školách. Predpokladá, že by ich ľudia mohli mať doma o dva týždne.