Milióny poďakovaní, Lidl a Kaufland opäť vyplatia mimoriadne odmeny

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Reťazce patriace do skupiny Schwarz odmenia zamestnancov predajní a skladov.Nedávno uplynul rok od prvého potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom na Slovensku a taktiež rok od zavedenia prvých mimoriadnych preventívnych opatrení. Uplynulých dvanásť mesiacov zmenilo život každého z nás a ukázalo sa, čo je naozaj dôležité. Popri zdravotníkoch sa hrdinami uplynulého roka celkom určite stali aj zamestnanci potravinových reťazcov. Dva z nich, Lidl a Kaufland sa opätovne rozhodli vyplatiť mimoriadnu odmenu zamestnancom predajní a logistických centier, ktorá im bude vyplatená spolu s marcovou výplatou. Za rok reťazce patriace do skupiny Schwarz vyplatili v odmenách a v benefitoch zamestnancom, vďaka ktorým je aj v týchto náročných časoch bez prerušenia možné zásobovať Slovensko potravinami, viac ako šesť miliónov eur."Ako konateľ zodpovedný za chod našich predajní a logistických centier som v úzkom kontakte s kolegyňami a kolegami v prvej línií. Aj vďaka svojim pravidelným návštevám si každý jeden deň uvedomujem, akí odhodlaní ľudia u nás pracujú. Som skutočne vďačný za to, že v Lidli máme tých najlepších z najlepších," povedal Miroslav Růžička, konateľ Lidl Slovenská republika.Mimoriadne odmeny pre našich zamestnancov sú veľkým poďakovaním za ich obetavú prácu, úsilie a nasadenie. Bez nich by sme nemohli zabezpečiť predaj potravín a vecí nevyhnutných pre život aj v tých najkritickejších časoch. Iba spoločne s nimi sme to zvládli a zvládame aj naďalej," hovorí Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika.Lidl a Kaufland už viac ako rok vyvíjajú maximálnu snahu na ochranu zdravia svojich zákazníkov aj zamestnancov. Rúška, respirátory, dezinfekcie, vitamínové balíčky a tiež ochranné plexisklá, vyznačené rozostupy a mnohé ďalšie opatrenia zaviedli spomenuté reťazce z vlastnej iniciatívy a aj vďaka tomu sa obchod nestal miestom, kde by sa koronavírus šíril. Po vypuknutí epidémie umožnili pracovníkom nad 65 rokov zostať doma s náhradou mzdy vo výške 100 percent ich priemerného zárobku a tento ústretový krok v záujme ochrany zdravia najstarších kolegov platí doteraz. Rovnako finančne odmenili lojalitu a úsilie zamestnancov počas najkritickejšieho obdobia a finančne kompenzovali aj benefity, ktoré zamestnanci nemohli využiť z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie.Oba spomenuté reťazce si uvedomujú aj svoju spoločenskú zodpovednosť, a preto dlhodobo podporujú desiatky najvyťaženejších nemocníc na Slovensku. Spoločne tiež venovali zdravotníkom dôležité prístroje, ochranné pomôcky a dezinfekciu a finančným darom pomáhajú Slovenskému Červenému krížu pomáhať. Lidl aj Kaufland sa tiež zapojili do výzvy Prezidentky Slovenskej republiky a núdznym venovali 70 ton potravín.Informačný servis