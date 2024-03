Štát nemyslel na potreby zraniteľných osôb, MVO vyzýva zmenu legislatívy

Dôsledky zníženia príspevkov

15.3.2024 (SITA.sk) - Mimovládna organizácia Liga za ľudské práva upozorňuje na súčasnú nepriaznivú situáciu v súvislosti s plošným znížením príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny . Ako ďalej občianske združenie zdôrazňuje, rozhodnutie štátu nezohľadňuje potreby zraniteľných osôb a ľudí z Ukrajiny uvrhuje do právnej neistoty.Organizácia pripomína, že od 1. marca boli príspevky, ktoré sú poskytované slovenským ubytovateľom a vlastníkom nehnuteľností za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, znížené. Výška príspevkov pritom podľa mimovládky často nepokrýva režijné náklady na prevádzku a nedosahuje trhové ceny bývania.„Výrazným znížením príspevkov vytvoril štát také právne aj faktické prostredie, keď je na jednej strane ubytovateľ alebo vlastník nehnuteľnosti nútený žiadať od odídenca doplatok a na druhej strane je odídenec nútený platiť mu takéto doplatky, ak nechce prísť o strechu nad hlavou,“ uviedla hlavná koordinátorka právnej pomoci v Lige za ľudské práva Barbora Moravčíková.Organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc cudzincom a ľuďom v migračnej situácii, v tejto súvislosti poukazuje na zraniteľné osoby, ktoré si nie sú schopné zabezpečiť dostatočný príjem na pokrytie nákladov.„Rozumieme snahe štátu podporovať motiváciu odídencov začleniť sa do bežného života a podieľať sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov. Pri tomto kroku štátu sa však, žiaľ, nemyslelo na potreby zraniteľných osôb,“ povedala programová riaditeľka Ligy za ľudské práva Miroslava Mittelmannová.Medzi ohrozené osoby podľa nej patria osamelí rodičia s malými deťmi, osamelí seniori, maloletí bez sprievodu či mnohodetné rodiny s malými deťmi.Na viaceré občianske organizácie sa podľa ligy obracajú ukrajinskí klienti s prípadmi, keď im hrozia povinnosťou vysťahovať sa, pokiaľ nepristúpia k doplácaniu za bývanie nad rámec štátnych príspevkov. Liga v tejto súvislosti považuje za problematické, že štát pristúpil k zníženiu príspevkov bez toho, aby tento stav reflektoval v súvisiacej legislatíve.Organizácia zároveň upozorňuje, že schémy pomoci v aktuálne zníženej sume budú podľa platnej a účinnej úpravy poskytované len do konca marca 2024.„Upozorňujeme, že Slovensko má pozitívny záväzok zabezpečiť odídencom prístup k vhodnému ubytovaniu alebo peňažné prostriedky na jeho získanie, ktorý vyplýva okrem iného z čl. 13 tzv. smernice o dočasnej ochrane,“ zdôraznila Moravčíková.Ako problematický hodnotí aj nedostatočný časový priestor poskytnutý zo strany štátu na prípravu a riešenie situácie s ubytovaním.Liga za ľudské práva v tejto súvislosti vyjadrila ochotu spolupracovať so štátom. Zároveň vyzvala Ministerstvo vnútra SR vládu SR , aby navrhli legislatívne zmeny a zabezpečili napĺňanie záväzku Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na ochranu zraniteľných osôb.Ministerstvo vnútra evidovalo k 10. marcu na území Slovenska 117 781 cudzincov s platným dočasným útočiskom.