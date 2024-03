Návrh zákona o RTVS znepokojil aj české inštitúcie, zamestnancom vyjadrili podporu

Pripojili sa k výzve na ochranu RTVS

Riaditeľa bude voliť Rada

Vznikne aj nový inštitút

15.3.2024 (SITA.sk) - Politicky motivovaná snaha o transformáciu kultúrnych inštitúcií na Slovensku, obzvlášť verejnoprávnej RTVS , je krajne znepokojujúca. V spoločnom prehlásení to uviedli zástupcovia Českého výboru ICOM, Asociácie múzeí a galérií ČR a Rady galérií ČR.Podľa nich je na RTVS v súčasnosti vyvíjaný veľký tlak. Súčasne vyjadrujú plnú podporu odborným pracovníkom a zamestnancov slovenských inštitúcií, ktoré sa usilujú o zachovanie nezávislosti slovenskej kultúry a médií.„Podporujeme Slovenský komitét ICOM, Zväz múzeí na Slovensku a Radu galérií Slovenska ako organizácie, ktorých názor by nemal byť obchádzaný a vylučovaný z rokovaní a z rozhodovania o otázkach kultúry SR," vyhlásili signatári.Pripájajú sa aj k výzve na ochranu RTVS pred nedemokratickými a proti slobode mierenými politickými pokusmi o ovládnutie slovenského verejnoprávneho média.Ako vysvetlili, Český výbor ICOM, Asociácia múzeí a galérií ČR a Rada galérií ČR sú blízkymi partnermi Slovenského komitétu ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku a Rady galérií Slovenska.„Tieto profesné organizácie spájajú úzke pracovné vzťahy, čo potvrdzuje aj Memorandum o vzájomnej spolupráci uzatvorené medzi českými a slovenskými partnermi," uzavreli signatári.Ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku.Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament.Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania.Opozícia návrh tvrdo kritizuje. Hovorí o „totalitnom šialenstve" a cenzúre. Podľa nej ide o snahu politicky ovládnuť verejnoprávne médiá a dosadiť si do nich „svojich ľudí".