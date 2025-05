Štát nevie, koľko počítačov potrebuje. Liberáli kritizujú Šutaja Eštoka pre predražený tender – VIDEO

Minister tvrdí, že technika je zastaraná

12.5.2025 (SITA.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ), aby okamžite ukončil tender na nákup nových počítačov pre svoj rezort. Ako uviedol poslanec Juraj Krúpa , v čase konsolidácie chce minister kúpiť počítače o 122 miliónov eur drahšie, než by mal. Na to podľa Krúpu poukázal aj Útvar hodnoty za peniaze „Tento štát a táto vláda nevie konsolidovať,“ skonštatoval Krúpa. Jeho kolega Marián Viskupič doplnil, že štát si v tomto prípade ani nespočítal, koľko nových počítačov vôbec potrebuje „Je to ďalšou ukážkou, že konsolidácia im nič nehovorí,“ vyhlásil.Ako na pondelkovej tlačovej konferencii povedal minister Šutaj Eštok, mnohé počítače v rámci rezortu, napríklad na policajných staniciach, sú v žalostnom stave. „Takmer polovica techniky má viac ako 10 rokov a 85 percent vybavenia je staršia ako päť rokov,“ zdôraznil minister. Doplnil, že výpočtová technika sa nekupuje preto, aby mali zamestnanci krajšie počítače, ale preto, že policajti a úradníci pracujú pre občana. Ministerstvo vnútra ešte v piatok 9. mája oznámilo, že chystá výmenu počítačov starších ako päť rokov v hodnote päť miliónov eur. Ako rezort informoval, zmena sa uskutoční ako súčasť rámcovej dohody uzavretej s piatimi dodávateľmi na nákup informačno-komunikačných technológií v hodnote 326 miliónov eur, z ktorej môžu čerpať všetky štátne a verejné inštitúcie. Takmer tri štvrtiny zo 46-tisíc zamestnancov ministerstva momentálne používajú pri práci počítače staršie ako 10 rokov.Konkrétne 5 000 zamestnancov rezortu vnútra používa počítače staré štyri roky, 8 000 zamestnancov používa zariadenia staré osem rokov, 21 000 má počítače staré 10 rokov a 12 000 používa výpočtovú techniku vo veku 12 až 13 rokov. „Konečné ceny budú predmetom opätovnej súťaže pri každej zákazke, čo zabezpečí maximálnu hospodárnosť,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.Zároveň zdôraznil, že ide o rámcovú dohodu a nakupovať sa bude len podľa potrieb a podľa možností rozpočtu rezortu. Pri nákupoch sa bude podľa ministra prihliadať aj na odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze. „Je to investícia do štátu, ktorý má byť oporou pre občana. Do zamestnancov, ktorí si zaslúžia rešpekt. A do systému, ktorý musí byť pripravený zvládnuť výzvy 21. storočia,“ doplnil minister.Technická obnova bude podľa ministerstva vnútra prebiehať vo vlnách. Najskôr polícia, potom hasiči a IT sekcie, napokon ostatné organizačné zložky rezortu. V pláne je konkrétne obnova viac ako 49 000 zariadení, od stolových a prenosných počítačov, cez monitory až po videokonferenčné jednotky. Podľa interných analýz rezortu modernizácia informačno-komunikačnej techniky zníži náklady na energie o 30 percent, náklady na opravy a údržbu o 20 percent a náklady na riešenie bezpečnostných incidentov o 50 percent.„Ministerstvo vnútra má 46 000 zamestnancov. Ak by sme každému vymenili techniku v hodnote 500 eur, zaplatíme 23 miliónov eur, ale podľa internej analýzy sú odhadované ročné úspory a prínosy viac ako 48 miliónov eur,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie informatiky ministerstva vnútra Martin Hrachala. Dodal, že odhadovaná návratnosť investície je teda menej ako rok.