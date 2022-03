Štát opäť zlyháva, samosprávy kritizujú Mikulca za chaos pri riadení utečeneckej vlny z Ukrajiny

Čakanie na rozhodnutia z BA

Štát opäť zlyháva

Samosprávy žiadajú jasné pokyny

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada Ministerstvo vnútra SR (MV SR), aby mohli samosprávy slobodnejšie rozhodovať o pomoci Ukrajine. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová. Únia tiež žiada ministerstvo o vydanie pokynu prednostom Okresných úradov, aby v okresných mestách zvolávali krízové štáby aspoň dvakrát do týždňa a aby sa na nich zúčastňovali primátori okresných miest alebo nimi poverení zástupcovia. Zároveň žiadajú, aby prednostovia Okresných úradov v sídle kraja zvolávali krízové štáby v dennom režime.„Tiež požadujeme, aby MV SR rozviazalo ruky prednostom Okresných úradov a nechalo ich slobodnejšie a rýchlejšie rozhodovať v území, ktoré majú v správe a nemuseli neustále čakať na príkazy z Bratislavy. Sme presvedčení, že takýto krok zo strany rezortu vnútra pomôže zrýchliť a zlepšiť nielen vzájomnú komunikáciu, ale najmä prijímanie opatrení v území," zdôraznila hovorkyňa ÚMS.Únia nespochybňuje snahu a kroky ústredných štátnych orgánov pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojenským útokom Ruska na Ukrajinu, odmieta však povýšenecký, až arogantný postoj ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) voči vyjadreniam primátora Košíc a viceprezidenta ÚMS Jaroslava Polačeka „Existuje dostatok príkladov na to, že existujúci systém fungovania štátnej správy zlyháva aj v aktuálnej situácii. Ešte nikdy v histórii Slovenska, ani Európy, sa nestalo, že by sa v priebehu pár dní premiestňovali zo susednej krajiny takmer 2-milióny obyvateľov, najmä žien a detí, a desaťtisíce z nich aj cez Slovensko," pripomenula Piršelová.Prízvukovala, že všetky mestá sa snažia robiť maximum a sú pod obrovským tlakom. „Situácia sa zhoršuje a postupne sa bude dotýkať čoraz viac miest nielen na východe Slovenska, ale aj iných častí územia. Aj tieto mestá chcú a musia byť pripravené," uzavrela s tým, že sa na tom zhodli členské mestá ÚMS na dnešnom mimoriadnom online rokovaní.Viceprezident ÚMS a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček zdôraznil, že samosprávy potrebujú od štátu vedieť, kto krízu manažuje aj na úrovni samospráv a berie ich ako partnerov, ktorým rozdá jasné pokyny, stanoví jasné kompetencie a uhradí požadované, legitímne náklady.„Potrebujeme pokyn, rozhodnutie a preplatenie nákladov. Žiadame príslušné ministerstvá, aby okresné úrady mali rozviazané ruky a mohli naplno pracovať. Samosprávy, predovšetkým na východe Slovenska, denne, bez pomoci štátu, okresného úradu a bez kompenzácií robia maximum pre to, aby boli schopní pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny," skonštatoval Polaček.