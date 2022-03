Ministerstvo práce zjednodušilo žiadanie dávok v hmotnej núdzi pre ukrajinských utečencov, deti dostanú aj príspevok na stravu

Dávky v hmotnej núdzi

Poradenstvo vo veľkokapacitnom centre

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Občania Ukrajiny už majú k dispozícii dvojjazyčnú slovensko-ukrajinskú verziu tlačiva so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá je zároveň výrazne zjednodušená.Informovala o tom dnes v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Monika Hnilicová. Zároveň pripomenula, že podľa zákona majú deti z Ukrajiny nárok aj na dotáciu na stravu.O dávky v hmotnej núdzi môže požiadať každý občan Ukrajiny, ktorému cudzinecká polícia vystaví doklad odídenca. Podľa ministerstva však bolo podávanie žiadostí na úradoch, či vo veľkokapacitných centrách doteraz zdĺhavé. Ukrajincom museli pri vyplňovaní žiadostí pomáhať úradníci. Dvojjazyčné tlačivá majú celý proces výrazne uľahčiť. Zároveň bolo toto tlačivo aj skrátené.„V prípade občanov Ukrajiny neposudzujeme príspevky na bývanie či aktivačné príspevky, preto je upravená forma žiadosti vecne prispôsobená. Teraz sú v tlačive iba informácie, ktoré skutočne potrebujeme,“ uviedla vedúca oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok na úrade práce v Michalovciach Jana Kunčová.Zamestnanci úradu práce sú podľa jej slov prítomní aj vo veľkokapacitnom centre pre utečencov v Michalovciach. Ukrajinci vďaka tomu na jednom mieste dostanú preukaz odídenca, požiadajú o dávky v hmotnej núdzi a dostanú aj komplexné sociálne poradenstvo od odborníkov.Minister práce Milan Krajniak tiež uviedol, že rezort pracuje na veľkých zmenách aj menších opatreniach v snahe pomôcť ťažko skúseným susedom.Ministerstvo práce zároveň pripomína, že zákon o dotáciách umožňuje poskytnúť dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa aj deťom cudzích štátnych príslušníkov.„V praxi to znamená, že aj deti z Ukrajiny majú nárok na dotáciu na stravu v materskej či základnej škole. Podmienkou je, aby dieťa navštevovalo školu v súlade s príslušnými právnymi predpismi a bolo súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ukrajinci so štatútom odídenca majú nárok na tieto dávky aj v prípade, ak ešte nestihli požiadať o dávku v hmotnej núdzi,“ vysvetlila Hnilicová.