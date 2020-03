Štát pomôže vykryť škody po koronavíruse aj súkromným poisťovniam, možno zruší poistný odvod

Poistných plnení pribúda

Teraz sa ukázala nezmyselnosť odvodu

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Štát je v súvislosti s krytím škôd spôsobených epidémiou pripravený pomôcť aj komerčným poisťovniam. "Je možné uvažovať nad vyňatím poisťovní spod odvodu podľa zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach a ako aj uvažovať nad zrušením či odkladom samostatnej poistnej dani," uvádza sa v materiáli o opatreniach, ktorý v stredu schválila vláda.Tento krok vítajú poisťovne, ako aj finanční analytici. Podľa projektovej riaditeľky v spoločnosti FinGO.sk Kataríny Kostkovej by to mohlo zmierniť škody na trhu spôsobené koronavírusom. "Zároveň by tento krok určite prispel k rýchlejšiemu spamätaniu sa ekonomiky po zažehnaní pandémie," dodala Kostková.Ako skonštatovala generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková, odvod z regulovaných odvetví a poistná daň sú veľkým zásahom do hospodárenia poisťovní aj v dobrých časoch."Epidémia koronavírusu priniesla poisťovniam ďalšie zásahy v podobe nielen predpokladaného zvýšenia poistných plnení nad rámec kalkulovaných škôd vo viacerých segmentoch poistenia, ale aj spomalenia ekonomiky, vysoko pravdepodobného znehodnotenia niektorých finančných aktív poisťovní a dopadu týchto skutočností na solventnosť poisťovní," uviedla Žáková.Ako uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, nezmyselnosť a kontraproduktívnosť bankového a poistného odvodu odchádzajúcej vláde ukázala až kríza okolo koronavírusu. Odborníci totiž podľa neho od začiatku upozorňovali, že na nesystémové odvody, ktoré enormne zaťažili finančný sektor, v konečnom dôsledku doplatia slovenskí spotrebitelia a firmy."Poistná daň bol nezmyselný krok, ktorý nemal iné opodstatnenie ako zvýšiť čistý odvod z poistného sektora do štátneho rozpočtu. Daň viedla k zvýšeniu cien a poklesu miery poistenosti, ktorá je na Slovensku dlhodobo príliš nízka," myslí si Búlik.Táto situácia je podľa Búlika najviac riziková pre samotný štát, pretože nepoistené firmy a jednotlivci sa pri prírodných katastrofách obracajú na štát s požiadavkou o pomoc."Som presvedčený, že zrušenie odvodov a poistnej dane v kombinácii s kampaňou môže pomôcť motivovať obyvateľstvo chrániť svoje zdravie a majetok poistením. Na tom v konečnom dôsledku získajú najviac verejné financie a ich udržateľnosť," dodal Búlik.