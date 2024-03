Štát predĺžil dobu poskytovania príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, vyplácať ho bude do konca júna

20.3.2024 (SITA.sk) - Štát bude príspevky pre osoby, ktoré ubytovávajú odídencov z Ukrajiny, vyplácať do 30. júna tohto roka. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu odobrila vláda.„Súčasný systém poskytovania ubytovania odídencom je pre Slovenskú republiku stále výhodný najmä z hľadiska kapacity takéhoto ubytovania, preto sa navrhuje predĺžiť dobu, do kedy sa bude poskytovať príspevok osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom," uvádza ministerstvo vnútra.Zároveň sa podľa rezortu od 1. apríla zrovnoprávni výška príspevku za ubytovanie odídenca bez ohľadu na vek na šesť eur na jednu noc ubytovania, pričom sa prihliada najmä na zraniteľnosť osôb, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov.„Ide o ubytovanie odídenca poskytované v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ak sa takéto ubytovanie neposkytuje na základe oprávnenia podľa živnostenského zákona. K úprave výšky príspevku sa pristúpilo aj z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti takejto formy pomoci pre ďalšie obdobia," dodal rezort vnútra.